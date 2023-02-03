https://ria.ru/20230203/vagner-1849482103.html
СМИ: США стремятся вынудить Судан и Ливию прекратить связи с "Вагнером"
СМИ: США стремятся вынудить Судан и Ливию прекратить связи с "Вагнером" - РИА Новости, 03.02.2023
СМИ: США стремятся вынудить Судан и Ливию прекратить связи с "Вагнером"
Администрация президента США Джо Байдена стремится вынудить Судан и Ливию "прекратить связи" с группой "Вагнер", сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:32
2023-02-03T12:32
2023-02-03T12:33
в мире
судан
ливия
сша
чвк "вагнер"
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африка
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена стремится вынудить Судан и Ливию "прекратить связи" с группой "Вагнер", сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных ливийских, суданских и египетских чиновников, один из которых отметил, что США "одержимы" "Вагнером". По сообщению агентства, американская администрация "в течение нескольких месяцев" взаимодействует с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами в целях "оказать давление на военных лидеров в Судане и Ливии, чтобы они прекратили свои связи с группой". "Они (американские чиновники) одержимы "Вагнером"... Это в центре каждой встречи", - сказал агентству знакомый с ходом переговоров неназванный высокопоставленный чиновник египетского правительства. Ранее США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине. Ранее в Кремле отметили, что заявления из Вашингтона с демонизацией группы "Вагнер" продолжаются уже много лет, носят голословный характер, внятных аргументов нет.
https://ria.ru/20230203/prigozhin-1849447193.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230124/vagner-1847034516.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, ливия, сша, чвк "вагнер", россия, африка
В мире, Судан, Ливия, США, ЧВК "Вагнер", Россия, Африка
12:32 03.02.2023 (обновлено: 12:33 03.02.2023)
СМИ: США стремятся вынудить Судан и Ливию прекратить связи с "Вагнером"
AP: администрация Байдена стремится вынудить Судан и Ливию прекратить связи с "Вагнером"