Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США стремятся вынудить Судан и Ливию прекратить связи с "Вагнером" - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/vagner-1849482103.html
СМИ: США стремятся вынудить Судан и Ливию прекратить связи с "Вагнером"
СМИ: США стремятся вынудить Судан и Ливию прекратить связи с "Вагнером" - РИА Новости, 03.02.2023
СМИ: США стремятся вынудить Судан и Ливию прекратить связи с "Вагнером"
Администрация президента США Джо Байдена стремится вынудить Судан и Ливию "прекратить связи" с группой "Вагнер", сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:32
2023-02-03T12:33
в мире
судан
ливия
сша
чвк "вагнер"
россия
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824290704_0:157:3120:1912_1920x0_80_0_0_15a9f8962aba7fe0a38d9d80b0c8a606.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена стремится вынудить Судан и Ливию "прекратить связи" с группой "Вагнер", сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных ливийских, суданских и египетских чиновников, один из которых отметил, что США "одержимы" "Вагнером". По сообщению агентства, американская администрация "в течение нескольких месяцев" взаимодействует с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами в целях "оказать давление на военных лидеров в Судане и Ливии, чтобы они прекратили свои связи с группой". "Они (американские чиновники) одержимы "Вагнером"... Это в центре каждой встречи", - сказал агентству знакомый с ходом переговоров неназванный высокопоставленный чиновник египетского правительства. Ранее США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине. Ранее в Кремле отметили, что заявления из Вашингтона с демонизацией группы "Вагнер" продолжаются уже много лет, носят голословный характер, внятных аргументов нет.
https://ria.ru/20230203/prigozhin-1849447193.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230124/vagner-1847034516.html
судан
ливия
сша
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824290704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37b278b9e829a51a9bf0805c2f722c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, ливия, сша, чвк "вагнер", россия, африка
В мире, Судан, Ливия, США, ЧВК "Вагнер", Россия, Африка
12:32 03.02.2023 (обновлено: 12:33 03.02.2023)
 
СМИ: США стремятся вынудить Судан и Ливию прекратить связи с "Вагнером"

AP: администрация Байдена стремится вынудить Судан и Ливию прекратить связи с "Вагнером"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена стремится вынудить Судан и Ливию "прекратить связи" с группой "Вагнер", сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных ливийских, суданских и египетских чиновников, один из которых отметил, что США "одержимы" "Вагнером".
По сообщению агентства, американская администрация "в течение нескольких месяцев" взаимодействует с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами в целях "оказать давление на военных лидеров в Судане и Ливии, чтобы они прекратили свои связи с группой".
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 10:56
Офис генпрокурора Украины возбудил дело против Евгения Пригожина
"Они (американские чиновники) одержимы "Вагнером"... Это в центре каждой встречи", - сказал агентству знакомый с ходом переговоров неназванный высокопоставленный чиновник египетского правительства.
Ранее США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине.
Ранее в Кремле отметили, что заявления из Вашингтона с демонизацией группы "Вагнер" продолжаются уже много лет, носят голословный характер, внятных аргументов нет.
Бойцы группы Вагнер в Артёмовске в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
24 января, 12:32В мире
CNN раскрыл отчет украинской разведки о тактике группы "Вагнер"
 
В миреСуданЛивияСШАЧВК "Вагнер"РоссияАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала