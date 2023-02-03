https://ria.ru/20230203/ukraina-1849676973.html

США впервые перечислили конфискованные российские активы на нужды Украины

США впервые перечислили конфискованные российские активы на нужды Украины - РИА Новости, 03.02.2023

США впервые перечислили конфискованные российские активы на нужды Украины

США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у российского предпринимателя Константина Малофеева, передает... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T23:58

2023-02-03T23:58

2023-02-03T23:58

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у российского предпринимателя Константина Малофеева, передает телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются в помощь Украине. "Я утвердил первый перевод конфискованных российских активов для использования на Украине", - цитирует CNN Гарланда. Речь идет о сумме в 5 миллионов 379 тысяч 876 долларов и 94 цента, которые хранились на счету Малофеева в банке Sunflower Bank. Он был включен в санкционный список США в 2014 году, а затем повторно - в апреле 2022 года за действия, направленные на подрыв суверенитета и целостности Украины. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20230124/shelkov-1846959293.html

https://ria.ru/20230127/evrosoyuz-1847746467.html

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константин малофеев, россия, сша, экономика, украина, в мире