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США впервые перечислили конфискованные российские активы на нужды Украины - РИА Новости, 03.02.2023
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США впервые перечислили конфискованные российские активы на нужды Украины
США впервые перечислили конфискованные российские активы на нужды Украины - РИА Новости, 03.02.2023
США впервые перечислили конфискованные российские активы на нужды Украины
США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у российского предпринимателя Константина Малофеева, передает... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T23:58
2023-02-03T23:58
константин малофеев
россия
сша
экономика
украина
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у российского предпринимателя Константина Малофеева, передает телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются в помощь Украине. "Я утвердил первый перевод конфискованных российских активов для использования на Украине", - цитирует CNN Гарланда. Речь идет о сумме в 5 миллионов 379 тысяч 876 долларов и 94 цента, которые хранились на счету Малофеева в банке Sunflower Bank. Он был включен в санкционный список США в 2014 году, а затем повторно - в апреле 2022 года за действия, направленные на подрыв суверенитета и целостности Украины. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
https://ria.ru/20230124/shelkov-1846959293.html
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константин малофеев, россия, сша, экономика, украина, в мире
Константин Малофеев, Россия, США, Экономика, Украина, В мире
23:58 03.02.2023
 
США впервые перечислили конфискованные российские активы на нужды Украины

США перечислили на нужды Украины средства, конфискованные у предпринимателя Малофеева

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у российского предпринимателя Константина Малофеева, передает телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина.
Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются в помощь Украине.
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"Я утвердил первый перевод конфискованных российских активов для использования на Украине", - цитирует CNN Гарланда.
Речь идет о сумме в 5 миллионов 379 тысяч 876 долларов и 94 цента, которые хранились на счету Малофеева в банке Sunflower Bank. Он был включен в санкционный список США в 2014 году, а затем повторно - в апреле 2022 года за действия, направленные на подрыв суверенитета и целостности Украины.
"Сегодня мы являемся свидетелями решения о переводе конфискованных активов в размере 5,4 миллиона долларов США госдепартаменту на нужды восстановления разоренной войной Украины", - приводит телеканал слова Костина.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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