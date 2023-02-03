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США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.02.2023
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США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов
США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.02.2023
США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов
США передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов, в него войдут ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS, сообщил... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T20:28
2023-02-03T20:28
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россия
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов, в него войдут ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, помощь США Украине с 2014 года уже достигла суммы 32 миллиардов долларов и 29,3 миллиарда с начала российской специальной военной операции. В новый пакет помощи, как сообщил Райдер, войдут "возможности в сфере противовоздушной обороны", а также бронемашины и "ракеты большой дальности для HIMARS". РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, сша, нато, пентагон, в мире
Украина, Россия, США, НАТО, Пентагон, В мире
20:28 03.02.2023
 
США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 2,2 миллиарда долларов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов, в него войдут ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Минобороны объявляет о новом значительном пакете оборонной помощи Украине. Она состоит из одобренной президентом оборонной помощи на сумму 425 миллионов долларов, а также 1,75 миллиарда через фонд поддержки обороны Украины", - сказал Райдер на пресс-конференции.
По его словам, помощь США Украине с 2014 года уже достигла суммы 32 миллиардов долларов и 29,3 миллиарда с начала российской специальной военной операции.
В новый пакет помощи, как сообщил Райдер, войдут "возможности в сфере противовоздушной обороны", а также бронемашины и "ракеты большой дальности для HIMARS".
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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