Рейтинг@Mail.ru
Экс-посол Франции в ООН заявил, что Запад зашел слишком далеко на Украине - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849601018.html
Экс-посол Франции в ООН заявил, что Запад зашел слишком далеко на Украине
Экс-посол Франции в ООН заявил, что Запад зашел слишком далеко на Украине - РИА Новости, 03.02.2023
Экс-посол Франции в ООН заявил, что Запад зашел слишком далеко на Украине
Запад слишком сильно поддерживает Украину, чтобы смириться с поражением Киева от Москвы, ведь он рискует потерять свой международный престиж, считает бывший... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:29
2023-02-03T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
оон
жерар аро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_807b0ecf0796d78f7b86cd8ce5bb1f8b.jpg
ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости. Запад слишком сильно поддерживает Украину, чтобы смириться с поражением Киева от Москвы, ведь он рискует потерять свой международный престиж, считает бывший посол Франции в США и ООН Жерар Аро. Он полагает, что в данный момент конфликт переходит в фазу ожесточённых боев, которые продлятся несколько недель. "Запад не потерпит победы России. Перспектива, которая открывается перед нами, - это долгая война с большим количеством смертей и разрушений", - считает Аро. Бывший представитель Франции в ООН выразил надежду, что этап переговоров начнется в марте-апреле этого года. "Дипломатия - это вести переговоры с нашими врагами. Если будет заключен мир, он будет заключен путем переговоров с Владимиром Путиным, это факт. Я думаю, что американцы согласятся на переговоры, Джо Байден вовсе не собирается воевать", - заключил Аро. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230203/ssha-1849594118.html
https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176001_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_19f47267eebdeb955e5b9a1dadb8d766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, оон, жерар аро
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, ООН, Жерар Аро
17:29 03.02.2023 (обновлено: 18:08 03.02.2023)
 
Экс-посол Франции в ООН заявил, что Запад зашел слишком далеко на Украине

Экс-посол Франции в ООН Аро заявил, что поражение Киева было бы поражением Запада

© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ на БТР
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ на БТР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости. Запад слишком сильно поддерживает Украину, чтобы смириться с поражением Киева от Москвы, ведь он рискует потерять свой международный престиж, считает бывший посол Франции в США и ООН Жерар Аро.
"Запад встал на сторону Украины и сделает все возможное, чтобы предотвратить поражение Киева. Поражение Украины было бы поражением Запада и потерей престижа по отношению к остальному миру", - сказал дипломат в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS.
Он полагает, что в данный момент конфликт переходит в фазу ожесточённых боев, которые продлятся несколько недель.
"Запад не потерпит победы России. Перспектива, которая открывается перед нами, - это долгая война с большим количеством смертей и разрушений", - считает Аро.
Бывший представитель Франции в ООН выразил надежду, что этап переговоров начнется в марте-апреле этого года.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 17:13
США хотят полностью сломить Россию, считает эксперт
"Дипломатия - это вести переговоры с нашими врагами. Если будет заключен мир, он будет заключен путем переговоров с Владимиром Путиным, это факт. Я думаю, что американцы согласятся на переговоры, Джо Байден вовсе не собирается воевать", - заключил Аро.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 08:00
В США предложили устроить России "большой взрыв"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияООНЖерар Аро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала