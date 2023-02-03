17:29 03.02.2023 (обновлено: 18:08 03.02.2023)
Экс-посол Франции в ООН заявил, что Запад зашел слишком далеко на Украине
Экс-посол Франции в ООН Аро заявил, что поражение Киева было бы поражением Запада
© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ на БТР
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ на БТР. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости. Запад слишком сильно поддерживает Украину, чтобы смириться с поражением Киева от Москвы, ведь он рискует потерять свой международный престиж, считает бывший посол Франции в США и ООН Жерар Аро.
"Запад встал на сторону Украины и сделает все возможное, чтобы предотвратить поражение Киева. Поражение Украины было бы поражением Запада и потерей престижа по отношению к остальному миру", - сказал дипломат в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS.
Он полагает, что в данный момент конфликт переходит в фазу ожесточённых боев, которые продлятся несколько недель.
"Запад не потерпит победы России. Перспектива, которая открывается перед нами, - это долгая война с большим количеством смертей и разрушений", - считает Аро.
Бывший представитель Франции в ООН выразил надежду, что этап переговоров начнется в марте-апреле этого года.
"Дипломатия - это вести переговоры с нашими врагами. Если будет заключен мир, он будет заключен путем переговоров с Владимиром Путиным, это факт. Я думаю, что американцы согласятся на переговоры, Джо Байден вовсе не собирается воевать", - заключил Аро.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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