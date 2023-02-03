https://ria.ru/20230203/ukraina-1849601018.html

Экс-посол Франции в ООН заявил, что Запад зашел слишком далеко на Украине

Экс-посол Франции в ООН заявил, что Запад зашел слишком далеко на Украине - РИА Новости, 03.02.2023

Экс-посол Франции в ООН заявил, что Запад зашел слишком далеко на Украине

Запад слишком сильно поддерживает Украину, чтобы смириться с поражением Киева от Москвы, ведь он рискует потерять свой международный престиж, считает бывший... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:29

2023-02-03T17:29

2023-02-03T18:08

специальная военная операция на украине

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ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости. Запад слишком сильно поддерживает Украину, чтобы смириться с поражением Киева от Москвы, ведь он рискует потерять свой международный престиж, считает бывший посол Франции в США и ООН Жерар Аро. Он полагает, что в данный момент конфликт переходит в фазу ожесточённых боев, которые продлятся несколько недель. "Запад не потерпит победы России. Перспектива, которая открывается перед нами, - это долгая война с большим количеством смертей и разрушений", - считает Аро. Бывший представитель Франции в ООН выразил надежду, что этап переговоров начнется в марте-апреле этого года. "Дипломатия - это вести переговоры с нашими врагами. Если будет заключен мир, он будет заключен путем переговоров с Владимиром Путиным, это факт. Я думаю, что американцы согласятся на переговоры, Джо Байден вовсе не собирается воевать", - заключил Аро. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230203/ssha-1849594118.html

https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, франция, оон, жерар аро