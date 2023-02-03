https://ria.ru/20230203/ukraina-1849600717.html

"Времени в обрез". В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о России

"Времени в обрез". В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о России - РИА Новости, 03.02.2023

"Времени в обрез". В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о России

Российское руководство настроило промышленные мощности на военные рельсы и производит достаточное количество боеприпасов для проведения специальной операции, в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:29

2023-02-03T17:29

2023-02-03T23:47

политика

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сша

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

нато

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российское руководство настроило промышленные мощности на военные рельсы и производит достаточное количество боеприпасов для проведения специальной операции, в то время как Украина начинает испытывать снарядный голод, который достигнет критической отметки через полгода, сообщил польский военный корреспондент Марцин Вырвал в статье для Onet.pl.Как отметил корреспондент, никаких признаков того, что у Москвы кончатся ресурсы, нет. Россия делает все необходимое для наращивания военных возможностей, добавил он."У них на самом деле очень много техники и в три с половиной раза больше населения", — отметил польский журналист.При этом США, от помощи которых зависит Украина, ежемесячно производят 15 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, в то время как ВСУ ежедневно тратят около пяти тысяч снарядов."Пятнадцать тысяч им хватит на три дня", — резюмировал специалист.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники снабдили ВСУ оружием на миллиарды долларов. Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок военной техники Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230203/strategiya-1849561405.html

https://ria.ru/20230202/ssha-1849291471.html

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политика, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, нато