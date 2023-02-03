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"Времени в обрез". В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о России - РИА Новости, 03.02.2023
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"Времени в обрез". В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о России
"Времени в обрез". В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о России - РИА Новости, 03.02.2023
"Времени в обрез". В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о России
Российское руководство настроило промышленные мощности на военные рельсы и производит достаточное количество боеприпасов для проведения специальной операции, в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:29
2023-02-03T23:47
политика
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
нато
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российское руководство настроило промышленные мощности на военные рельсы и производит достаточное количество боеприпасов для проведения специальной операции, в то время как Украина начинает испытывать снарядный голод, который достигнет критической отметки через полгода, сообщил польский военный корреспондент Марцин Вырвал в статье для Onet.pl.Как отметил корреспондент, никаких признаков того, что у Москвы кончатся ресурсы, нет. Россия делает все необходимое для наращивания военных возможностей, добавил он."У них на самом деле очень много техники и в три с половиной раза больше населения", — отметил польский журналист.При этом США, от помощи которых зависит Украина, ежемесячно производят 15 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, в то время как ВСУ ежедневно тратят около пяти тысяч снарядов."Пятнадцать тысяч им хватит на три дня", — резюмировал специалист.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники снабдили ВСУ оружием на миллиарды долларов. Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок военной техники Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230203/strategiya-1849561405.html
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политика, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, нато
Политика, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, НАТО
17:29 03.02.2023 (обновлено: 23:47 03.02.2023)
 
"Времени в обрез". В Польше сообщили Зеленскому плохие новости о России

Onet: Украине осталось полгода из-за дефицита снарядов на Западе

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российское руководство настроило промышленные мощности на военные рельсы и производит достаточное количество боеприпасов для проведения специальной операции, в то время как Украина начинает испытывать снарядный голод, который достигнет критической отметки через полгода, сообщил польский военный корреспондент Марцин Вырвал в статье для Onet.pl.

"В таком темпе — если конфликт не сбавит немного обороты, а Россия сделает все, чтобы этого не произошло, — примерно в июне у Запада возникнут проблемы с боеприпасами. Американцы говорят, что планируют увеличить производство ракет на 500-600 процентов, но где-то через два года. У нас нет двух лет, у нас нет даже полугода", — заявил эксперт.

Как отметил корреспондент, никаких признаков того, что у Москвы кончатся ресурсы, нет. Россия делает все необходимое для наращивания военных возможностей, добавил он.
"У них на самом деле очень много техники и в три с половиной раза больше населения", — отметил польский журналист.
При этом США, от помощи которых зависит Украина, ежемесячно производят 15 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, в то время как ВСУ ежедневно тратят около пяти тысяч снарядов.
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"Пятнадцать тысяч им хватит на три дня", — резюмировал специалист.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники снабдили ВСУ оружием на миллиарды долларов. Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок военной техники Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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