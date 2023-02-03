https://ria.ru/20230203/ukraina-1849512902.html

Власти Чехии выступили против прямого участия НАТО в конфликте на Украине

Власти Чехии выступили против прямого участия НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 03.02.2023

Власти Чехии выступили против прямого участия НАТО в конфликте на Украине

Избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что единственным исключением оказания помощи Киеву должно быть ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте на... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:03

2023-02-03T14:03

2023-02-03T14:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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петр павел

нато

чехия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что единственным исключением оказания помощи Киеву должно быть ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте на Украине. "Мы не должны накладывать каких-либо ограничений на оборудование. Единственным исключением должно быть ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте", - заявил Павел в интервью агентству Блумберг. Павел ранее выразил решительную поддержку оказанию Западом военной помощи Киеву, заявив, что не должно быть "почти никаких ограничений" на то, что передавать. По его словам, для него отправка западных истребителей, таких как F-16, "не табу", но он не уверен, что самолеты могут быть доставлены в сроки, которые окажутся полезными для Киева. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230201/naryshkin-1848835185.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, петр павел, нато, чехия, ситуация в днр и лнр