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Власти Чехии выступили против прямого участия НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849512902.html
Власти Чехии выступили против прямого участия НАТО в конфликте на Украине
Власти Чехии выступили против прямого участия НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 03.02.2023
Власти Чехии выступили против прямого участия НАТО в конфликте на Украине
Избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что единственным исключением оказания помощи Киеву должно быть ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте на... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:03
2023-02-03T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
петр павел
нато
чехия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что единственным исключением оказания помощи Киеву должно быть ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте на Украине. "Мы не должны накладывать каких-либо ограничений на оборудование. Единственным исключением должно быть ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте", - заявил Павел в интервью агентству Блумберг. Павел ранее выразил решительную поддержку оказанию Западом военной помощи Киеву, заявив, что не должно быть "почти никаких ограничений" на то, что передавать. По его словам, для него отправка западных истребителей, таких как F-16, "не табу", но он не уверен, что самолеты могут быть доставлены в сроки, которые окажутся полезными для Киева. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, петр павел, нато, чехия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Петр Павел, НАТО, Чехия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:03 03.02.2023
 
Власти Чехии выступили против прямого участия НАТО в конфликте на Украине

Новый президент Чехии Павел выступил против прямого участия НАТО в конфликте на Украине

© AP Photo / Petr David JosekИзбранный президент Чехии Петр Павел
Избранный президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Избранный президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что единственным исключением оказания помощи Киеву должно быть ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте на Украине.
"Мы не должны накладывать каких-либо ограничений на оборудование. Единственным исключением должно быть ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте", - заявил Павел в интервью агентству Блумберг.
Павел ранее выразил решительную поддержку оказанию Западом военной помощи Киеву, заявив, что не должно быть "почти никаких ограничений" на то, что передавать. По его словам, для него отправка западных истребителей, таких как F-16, "не табу", но он не уверен, что самолеты могут быть доставлены в сроки, которые окажутся полезными для Киева.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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