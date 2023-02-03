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Офис Зеленского призвал поставить Украине 350-450 танков - РИА Новости, 03.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849491978.html
Офис Зеленского призвал поставить Украине 350-450 танков
Офис Зеленского призвал поставить Украине 350-450 танков - РИА Новости, 03.02.2023
Офис Зеленского призвал поставить Украине 350-450 танков
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на данном этапе конфликта Киеву необходимы от 350 до 450 танков для "штурмовых бригад". РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:56
2023-02-03T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на данном этапе конфликта Киеву необходимы от 350 до 450 танков для "штурмовых бригад". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в конце января заявил, что в рамках первой волны помощи Киев получит 120-140 танков западных моделей. По словам Подоляка, союзники Киева знают о текущем состоянии конфликта "и каковы наши потребности". "Во-первых, нам нужны ракеты с дальностью 150-200 километров... Мы уже ведем переговоры о них, но подтвердим их только тогда, когда они у нас будут. Также нужны как минимум две штурмовые бронетанковые бригады, от 350 до 450 танков, с помощью которых мы могли бы быстро проникнуть на оккупированные территории и освободить их", - заявил он в интервью испанской газете 20 minutos. Советник главы офиса Зеленского добавил, что украинским войскам также нужна артиллерия и авиация "для поддержки и обеспечения этого продвижения". Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. При этом Подоляк заявлял, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. В декабре главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявлял, что с нынешними ресурсами он не может провести новую большую операцию, хотя работа над ней идет. По его словам, чтобы вернуться "на позиции от 23 февраля", необходимо 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849466813.html
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
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в мире, украина, михаил подоляк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:56 03.02.2023
 
Офис Зеленского призвал поставить Украине 350-450 танков

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что Украине нужны 350-450 танков

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские танки
Украинские танки - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские танки. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на данном этапе конфликта Киеву необходимы от 350 до 450 танков для "штурмовых бригад".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в конце января заявил, что в рамках первой волны помощи Киев получит 120-140 танков западных моделей.
Украинские полицейские - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 11:50Специальная военная операция на Украине
Украина начала формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса
По словам Подоляка, союзники Киева знают о текущем состоянии конфликта "и каковы наши потребности". "Во-первых, нам нужны ракеты с дальностью 150-200 километров... Мы уже ведем переговоры о них, но подтвердим их только тогда, когда они у нас будут. Также нужны как минимум две штурмовые бронетанковые бригады, от 350 до 450 танков, с помощью которых мы могли бы быстро проникнуть на оккупированные территории и освободить их", - заявил он в интервью испанской газете 20 minutos. Советник главы офиса Зеленского добавил, что украинским войскам также нужна артиллерия и авиация "для поддержки и обеспечения этого продвижения".
Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. При этом Подоляк заявлял, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. В декабре главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявлял, что с нынешними ресурсами он не может провести новую большую операцию, хотя работа над ней идет. По его словам, чтобы вернуться "на позиции от 23 февраля", необходимо 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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