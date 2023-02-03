https://ria.ru/20230203/ukraina-1849491978.html

Офис Зеленского призвал поставить Украине 350-450 танков

Офис Зеленского призвал поставить Украине 350-450 танков - РИА Новости, 03.02.2023

Офис Зеленского призвал поставить Украине 350-450 танков

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на данном этапе конфликта Киеву необходимы от 350 до 450 танков для "штурмовых бригад". РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:56

2023-02-03T12:56

2023-02-03T12:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на данном этапе конфликта Киеву необходимы от 350 до 450 танков для "штурмовых бригад". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в конце января заявил, что в рамках первой волны помощи Киев получит 120-140 танков западных моделей. По словам Подоляка, союзники Киева знают о текущем состоянии конфликта "и каковы наши потребности". "Во-первых, нам нужны ракеты с дальностью 150-200 километров... Мы уже ведем переговоры о них, но подтвердим их только тогда, когда они у нас будут. Также нужны как минимум две штурмовые бронетанковые бригады, от 350 до 450 танков, с помощью которых мы могли бы быстро проникнуть на оккупированные территории и освободить их", - заявил он в интервью испанской газете 20 minutos. Советник главы офиса Зеленского добавил, что украинским войскам также нужна артиллерия и авиация "для поддержки и обеспечения этого продвижения". Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. При этом Подоляк заявлял, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. В декабре главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявлял, что с нынешними ресурсами он не может провести новую большую операцию, хотя работа над ней идет. По его словам, чтобы вернуться "на позиции от 23 февраля", необходимо 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849466813.html

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, михаил подоляк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр