https://ria.ru/20230203/ukraina-1849486596.html
В Совфеде прокомментировали планы США поставить Киеву ракеты
В Совфеде прокомментировали планы США поставить Киеву ракеты - РИА Новости, 03.02.2023
В Совфеде прокомментировали планы США поставить Киеву ракеты
Планируемые к поставкам на Украину американские ракеты большой дальности представляют угрозу для российской территории, РФ применит всю свою мощь, чтобы... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:42
2023-02-03T12:42
2023-02-03T12:42
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Планируемые к поставкам на Украину американские ракеты большой дальности представляют угрозу для российской территории, РФ применит всю свою мощь, чтобы остановить американцев у опасной черты, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее США анонсировали новый пакет военной помощи Украины на 2,2 миллиарда долларов, в которую могут войти ракеты большой дальности, достигающие цели на расстоянии 150 километров. "Если они рассчитывают, что мы будем бороться с ними танками, то они глубоко заблуждаются. Я думаю, что Россия применит всю мощь свою, чтобы остановить американцев, чтобы они не переступили эту опасную черту", - сказал Джабаров в ходе видеоинтервью в Парламентской газете. Поставки новых американских ракет на Украину, по мнению сенатора, это опасная тенденция. "Ракеты большей дальности могут представлять угрозу для российской территории, поскольку могут достигать значительных расстояний", - отметил он. По мнению законодателя, сейчас "помощь" Запада Украине ведет к тому, что ситуация скатывается к "большому мировому конфликту, и если на Западе не одумаются, последствия будут тяжелыми для всех, в том числе, для Запада и, в первую очередь, для Украины". Джабаров напомнил, что военная помощь западных стран Украине начиналась с поставок шлемов, рюкзаков, мелкого стрелкового оружия. Сейчас уже идет речь о ракетах, возможно, об истребителях. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230202/rakety-1849366837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, совет федерации рф, нато, владимир джабаров, в мире
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, НАТО, Владимир Джабаров, В мире
В Совфеде прокомментировали планы США поставить Киеву ракеты
Сенатор Джабаров о поставках Киеву ракет: Россия применит всю мощь, чтобы остановить США
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Планируемые к поставкам на Украину американские ракеты большой дальности представляют угрозу для российской территории, РФ применит всю свою мощь, чтобы остановить американцев у опасной черты, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее США
анонсировали новый пакет военной помощи Украины на 2,2 миллиарда долларов, в которую могут войти ракеты большой дальности, достигающие цели на расстоянии 150 километров.
"Если они рассчитывают, что мы будем бороться с ними танками, то они глубоко заблуждаются. Я думаю, что Россия применит всю мощь свою, чтобы остановить американцев, чтобы они не переступили эту опасную черту", - сказал Джабаров в ходе видеоинтервью в Парламентской газете.
Поставки новых американских ракет на Украину, по мнению сенатора, это опасная тенденция. "Ракеты большей дальности могут представлять угрозу для российской территории, поскольку могут достигать значительных расстояний", - отметил он.
По мнению законодателя, сейчас "помощь" Запада Украине ведет к тому, что ситуация скатывается к "большому мировому конфликту, и если на Западе не одумаются, последствия будут тяжелыми для всех, в том числе, для Запада и, в первую очередь, для Украины".
Джабаров напомнил, что военная помощь западных стран Украине начиналась с поставок шлемов, рюкзаков, мелкого стрелкового оружия. Сейчас уже идет речь о ракетах, возможно, об истребителях.
Россия направляла странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.