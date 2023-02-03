https://ria.ru/20230203/ukraina-1849486596.html

В Совфеде прокомментировали планы США поставить Киеву ракеты

В Совфеде прокомментировали планы США поставить Киеву ракеты - РИА Новости, 03.02.2023

В Совфеде прокомментировали планы США поставить Киеву ракеты

Планируемые к поставкам на Украину американские ракеты большой дальности представляют угрозу для российской территории, РФ применит всю свою мощь, чтобы... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:42

2023-02-03T12:42

2023-02-03T12:42

украина

россия

сша

сергей лавров

дмитрий песков

совет федерации рф

нато

владимир джабаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Планируемые к поставкам на Украину американские ракеты большой дальности представляют угрозу для российской территории, РФ применит всю свою мощь, чтобы остановить американцев у опасной черты, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее США анонсировали новый пакет военной помощи Украины на 2,2 миллиарда долларов, в которую могут войти ракеты большой дальности, достигающие цели на расстоянии 150 километров. "Если они рассчитывают, что мы будем бороться с ними танками, то они глубоко заблуждаются. Я думаю, что Россия применит всю мощь свою, чтобы остановить американцев, чтобы они не переступили эту опасную черту", - сказал Джабаров в ходе видеоинтервью в Парламентской газете. Поставки новых американских ракет на Украину, по мнению сенатора, это опасная тенденция. "Ракеты большей дальности могут представлять угрозу для российской территории, поскольку могут достигать значительных расстояний", - отметил он. По мнению законодателя, сейчас "помощь" Запада Украине ведет к тому, что ситуация скатывается к "большому мировому конфликту, и если на Западе не одумаются, последствия будут тяжелыми для всех, в том числе, для Запада и, в первую очередь, для Украины". Джабаров напомнил, что военная помощь западных стран Украине начиналась с поставок шлемов, рюкзаков, мелкого стрелкового оружия. Сейчас уже идет речь о ракетах, возможно, об истребителях. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230202/rakety-1849366837.html

https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, совет федерации рф, нато, владимир джабаров, в мире