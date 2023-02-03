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Песков опроверг данные о том, что ЦРУ предлагало России территорию Украины - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849484115.html
Песков опроверг данные о том, что ЦРУ предлагало России территорию Украины
Песков опроверг данные о том, что ЦРУ предлагало России территорию Украины - РИА Новости, 03.02.2023
Песков опроверг данные о том, что ЦРУ предлагало России территорию Украины
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг утверждения, что директор ЦРУ Уильям Бернс предлагал России 20 процентов территории Украины. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:37
2023-02-03T14:12
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
в мире
дмитрий песков
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг утверждения, что директор ЦРУ Уильям Бернс предлагал России 20 процентов территории Украины.Песков также опроверг утверждения, что Бернс тайно посещал Москву в январе.Сегодня швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на немецких политиков написала, что глава ЦРУ в середине зимы предложил Украине и России план "мирного урегулирования" для завершения конфликта. По данным издания, он подразумевал передачу Москве около 20 процентов территории соседней республики, что может быть примерно равно территории Донбасса. По сообщению газеты, которая ссылается на "влиятельных внешнеполитических немецких деятелей", в России и на Украине такое предложение отвергли.Накануне глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости назвал ложью утверждения, что Москва отказывается от переговоров по Украине. По его словам, никто не пытается убедить Украину в необходимости вернуться к переговорам с Россией.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял на саммите G20, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848947589.html
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украина, сша, россия, в мире, дмитрий песков, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ситуация в ДНР и ЛНР
12:37 03.02.2023 (обновлено: 14:12 03.02.2023)
 
Песков опроверг данные о том, что ЦРУ предлагало России территорию Украины

Песков опроверг сообщения о том, что ЦРУ предлагало России 20 процентов территории Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг утверждения, что директор ЦРУ Уильям Бернс предлагал России 20 процентов территории Украины.
"Все вот это сообщение — это утка", — сказал он.
Песков также опроверг утверждения, что Бернс тайно посещал Москву в январе.
Сегодня швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на немецких политиков написала, что глава ЦРУ в середине зимы предложил Украине и России план "мирного урегулирования" для завершения конфликта. По данным издания, он подразумевал передачу Москве около 20 процентов территории соседней республики, что может быть примерно равно территории Донбасса.
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По сообщению газеты, которая ссылается на "влиятельных внешнеполитических немецких деятелей", в России и на Украине такое предложение отвергли.
Накануне глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости назвал ложью утверждения, что Москва отказывается от переговоров по Украине. По его словам, никто не пытается убедить Украину в необходимости вернуться к переговорам с Россией.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял на саммите G20, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВ миреДмитрий ПесковУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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