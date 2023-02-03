https://ria.ru/20230203/ukraina-1849484115.html

Песков опроверг данные о том, что ЦРУ предлагало России территорию Украины

Песков опроверг данные о том, что ЦРУ предлагало России территорию Украины - РИА Новости, 03.02.2023

Песков опроверг данные о том, что ЦРУ предлагало России территорию Украины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг утверждения, что директор ЦРУ Уильям Бернс предлагал России 20 процентов территории Украины. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:37

2023-02-03T12:37

2023-02-03T14:12

специальная военная операция на украине

украина

сша

россия

в мире

дмитрий песков

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг утверждения, что директор ЦРУ Уильям Бернс предлагал России 20 процентов территории Украины.Песков также опроверг утверждения, что Бернс тайно посещал Москву в январе.Сегодня швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на немецких политиков написала, что глава ЦРУ в середине зимы предложил Украине и России план "мирного урегулирования" для завершения конфликта. По данным издания, он подразумевал передачу Москве около 20 процентов территории соседней республики, что может быть примерно равно территории Донбасса. По сообщению газеты, которая ссылается на "влиятельных внешнеполитических немецких деятелей", в России и на Украине такое предложение отвергли.Накануне глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости назвал ложью утверждения, что Москва отказывается от переговоров по Украине. По его словам, никто не пытается убедить Украину в необходимости вернуться к переговорам с Россией.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял на саммите G20, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848947589.html

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849406491.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, россия, в мире, дмитрий песков, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), ситуация в днр и лнр