https://ria.ru/20230203/ukraina-1849466813.html

Украина начала формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса

Украина начала формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса - РИА Новости, 03.02.2023

Украина начала формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса

Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса, заявил временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:50

2023-02-03T11:50

2023-02-03T15:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

игорь клименко

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республика крым

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса, заявил временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко. По его словам, военнослужащих не будут привлекать для заданий в тылу. Бойцов ждет "высококачественная подготовка, постоянные тренировки и участие в операциях на передовой".Проект получил название "Гвардия наступления". Предполагается, что он объединит в структуре МВД шесть действующих подразделений — "Ураган", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов"* — и два новых: бригаду Государственной пограничной службы "Стальная граница" и штурмовую бригаду Нацполиции "Ярость".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам Владимира Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. На полуострове такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849266546.html

https://ria.ru/20230202/krym-1849167998.html

украина

республика крым

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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