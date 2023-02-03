https://ria.ru/20230203/ukraina-1849466813.html
Украина начала формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса
Украина начала формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса - РИА Новости, 03.02.2023
Украина начала формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса
Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса, заявил временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:50
2023-02-03T11:50
2023-02-03T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
игорь клименко
мвд украины
республика крым
россия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849469867_0:547:1996:1670_1920x0_80_0_0_10641ec3ea46cbc032211dcb463cb570.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса, заявил временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко. По его словам, военнослужащих не будут привлекать для заданий в тылу. Бойцов ждет "высококачественная подготовка, постоянные тренировки и участие в операциях на передовой".Проект получил название "Гвардия наступления". Предполагается, что он объединит в структуре МВД шесть действующих подразделений — "Ураган", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов"* — и два новых: бригаду Государственной пограничной службы "Стальная граница" и штурмовую бригаду Нацполиции "Ярость".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам Владимира Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. На полуострове такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849266546.html
https://ria.ru/20230202/krym-1849167998.html
украина
республика крым
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849469867_0:584:1952:2048_1920x0_80_0_0_8f432e86b8388b7ea2de7e800f2a19e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, игорь клименко, мвд украины, республика крым, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Игорь Клименко, МВД Украины, Республика Крым, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:50 03.02.2023 (обновлено: 15:33 03.02.2023)
Украина начала формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса
Глава МВД Украины сообщил о создании штурмовых бригад с полицейскими и пограничниками
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса, заявил временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко.
"Основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом. Доукомплектация — исключительно добровольцы", — приводит пресс-служба Нацполиции слова врио главы ведомства.
По его словам, военнослужащих не будут привлекать для заданий в тылу. Бойцов ждет "высококачественная подготовка, постоянные тренировки и участие в операциях на передовой".
Проект получил название "Гвардия наступления". Предполагается, что он объединит в структуре МВД шесть действующих подразделений — "Ураган", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов"* — и два новых: бригаду Государственной пограничной службы "Стальная граница" и штурмовую бригаду Нацполиции "Ярость".
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине
. По словам Владимира Путина
, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.
После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. На полуострове такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.