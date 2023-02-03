https://ria.ru/20230203/ukraina-1849464575.html

Украину ждет печальная судьба умерщвленных Западом колоний, заявил Медведев

Украину ждет печальная судьба умерщвленных Западом колоний, заявил Медведев - РИА Новости, 03.02.2023

Украину ждет печальная судьба умерщвленных Западом колоний, заявил Медведев

Цель западных эскулапов не в том, чтобы вылечить экономику несчастной Украины, у Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран, а Киев ждёт печальная судьба... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:43

2023-02-03T11:43

2023-02-03T11:43

в мире

киев

украина

дмитрий медведев

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Цель западных эскулапов не в том, чтобы вылечить экономику несчастной Украины, у Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран, а Киев ждёт печальная судьба колоний, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Только чем дольше руководители украинских нацистов будут клянчить и воровать у своих доноров помощь, тем ближе окончательный крах экономики. Ведь заплатить за курс лечения придётся сполна. И цель западных эскулапов отнюдь не в том, чтобы вылечить экономику несчастной страны", - написал Медведев в своем телеграм-канале. По его словам, у Запада "богатый опыт умерщвления подопытных стран". "Запад - не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца. Поэтому Украину ждёт печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращённой форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории", - добавил он.

https://ria.ru/20230203/kiev-1849338188.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, дмитрий медведев, россия, экономика