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Украину ждет печальная судьба умерщвленных Западом колоний, заявил Медведев - РИА Новости, 03.02.2023
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Украину ждет печальная судьба умерщвленных Западом колоний, заявил Медведев
Украину ждет печальная судьба умерщвленных Западом колоний, заявил Медведев - РИА Новости, 03.02.2023
Украину ждет печальная судьба умерщвленных Западом колоний, заявил Медведев
Цель западных эскулапов не в том, чтобы вылечить экономику несчастной Украины, у Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран, а Киев ждёт печальная судьба... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:43
2023-02-03T11:43
в мире
киев
украина
дмитрий медведев
россия
экономика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Цель западных эскулапов не в том, чтобы вылечить экономику несчастной Украины, у Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран, а Киев ждёт печальная судьба колоний, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Только чем дольше руководители украинских нацистов будут клянчить и воровать у своих доноров помощь, тем ближе окончательный крах экономики. Ведь заплатить за курс лечения придётся сполна. И цель западных эскулапов отнюдь не в том, чтобы вылечить экономику несчастной страны", - написал Медведев в своем телеграм-канале. По его словам, у Запада "богатый опыт умерщвления подопытных стран". "Запад - не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца. Поэтому Украину ждёт печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращённой форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории", - добавил он.
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в мире, киев, украина, дмитрий медведев, россия, экономика
В мире, Киев, Украина, Дмитрий Медведев, Россия, Экономика
11:43 03.02.2023
 
Украину ждет печальная судьба умерщвленных Западом колоний, заявил Медведев

Медведев: цель западных эскулапов не в том, чтобы вылечить экономику несчастной Украины

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Цель западных эскулапов не в том, чтобы вылечить экономику несчастной Украины, у Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран, а Киев ждёт печальная судьба колоний, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Только чем дольше руководители украинских нацистов будут клянчить и воровать у своих доноров помощь, тем ближе окончательный крах экономики. Ведь заплатить за курс лечения придётся сполна. И цель западных эскулапов отнюдь не в том, чтобы вылечить экономику несчастной страны", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
По его словам, у Запада "богатый опыт умерщвления подопытных стран".
"Запад - не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца. Поэтому Украину ждёт печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращённой форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории", - добавил он.
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