https://ria.ru/20230203/ukraina-1849458880.html

Медведев заявил, что перспектива полного банкротства Украины все виднее

Медведев заявил, что перспектива полного банкротства Украины все виднее - РИА Новости, 03.02.2023

Медведев заявил, что перспектива полного банкротства Украины все виднее

Перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца отчетливо видна, а Запад будет молча наблюдать за "смертью" Украины как... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:25

2023-02-03T11:25

2023-02-03T11:34

украина

россия

дмитрий медведев

экономика

нато

евросоюз

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца отчетливо видна, а Запад будет молча наблюдать за "смертью" Украины как государства, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Всё более отчётливо видна перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца", - написал он в своем телеграм-канале. Запад же, по словам Медведева, будет наблюдать за этим молча. "Прекращение жизнедеятельности, или смерть, бывшего государства будет сопровождаться безумным хохотом, непотребным кривлянием и мерзкими клоунскими ужимками нацистской банды, окончательно спятившей от обилия крови и наркотиков. И гробовым молчанием западных лекарей, с холодным презрением взирающих на агонию ими же замученного пациента", - добавил он.

https://ria.ru/20221209/amerika-1837319617.html

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Кирилл Волков

украина, россия, дмитрий медведев, экономика, нато, евросоюз