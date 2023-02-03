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Медведев заявил, что перспектива полного банкротства Украины все виднее - РИА Новости, 03.02.2023
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Медведев заявил, что перспектива полного банкротства Украины все виднее
Медведев заявил, что перспектива полного банкротства Украины все виднее - РИА Новости, 03.02.2023
Медведев заявил, что перспектива полного банкротства Украины все виднее
Перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца отчетливо видна, а Запад будет молча наблюдать за "смертью" Украины как... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:25
2023-02-03T11:34
украина
россия
дмитрий медведев
экономика
нато
евросоюз
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца отчетливо видна, а Запад будет молча наблюдать за "смертью" Украины как государства, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Всё более отчётливо видна перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца", - написал он в своем телеграм-канале. Запад же, по словам Медведева, будет наблюдать за этим молча. "Прекращение жизнедеятельности, или смерть, бывшего государства будет сопровождаться безумным хохотом, непотребным кривлянием и мерзкими клоунскими ужимками нацистской банды, окончательно спятившей от обилия крови и наркотиков. И гробовым молчанием западных лекарей, с холодным презрением взирающих на агонию ими же замученного пациента", - добавил он.
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украина, россия, дмитрий медведев, экономика, нато, евросоюз
Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Экономика, НАТО, Евросоюз
11:25 03.02.2023 (обновлено: 11:34 03.02.2023)
 
Медведев заявил, что перспектива полного банкротства Украины все виднее

Медведев заявил, что перспектива неизбежного конца Украины отчетливо видна

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца отчетливо видна, а Запад будет молча наблюдать за "смертью" Украины как государства, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Всё более отчётливо видна перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца", - написал он в своем телеграм-канале.
Запад же, по словам Медведева, будет наблюдать за этим молча. "Прекращение жизнедеятельности, или смерть, бывшего государства будет сопровождаться безумным хохотом, непотребным кривлянием и мерзкими клоунскими ужимками нацистской банды, окончательно спятившей от обилия крови и наркотиков. И гробовым молчанием западных лекарей, с холодным презрением взирающих на агонию ими же замученного пациента", - добавил он.
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