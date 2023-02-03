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Экономика Украины превращается в смрадную труху, заявил Медведев - РИА Новости, 03.02.2023
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Экономика Украины превращается в смрадную труху, заявил Медведев
Экономика Украины превращается в смрадную труху, заявил Медведев - РИА Новости, 03.02.2023
Экономика Украины превращается в смрадную труху, заявил Медведев
Украинская экономика стремительно превращается в "смрадную труху", об этом говорят и на Западе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:06
2023-02-03T11:20
украина
дмитрий медведев
в мире
россия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинская экономика стремительно превращается в "смрадную труху", об этом говорят и на Западе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев привел данные, ссылаясь на Goldman Sachs, согласно которым Украина в настоящее время потеряла территории, которые обеспечивали ей порядка 40% национального промышленного потенциала и около 15% довоенного ВВП."У нее больше нет доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше 12 триллионов долларов. Включая 63% месторождений угля и 42% – металлов. На всех парах в пропасть летит сельское хозяйство", - отметил он.Медведев также заявил о резком падении урожая."Пшеница: 19,4 миллиона тонн в 2022 году против 32,5 миллиона в 2021 году. Кукуруза: 18,4 миллиона тонн – 35,1 миллиона. Во-вторых, сухопутные маршруты через Польшу и Румынию привели к росту транспортных расходов в 2-3 раза", - написал он.
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украина, дмитрий медведев, в мире, россия
Украина, Дмитрий Медведев, В мире, Россия
11:06 03.02.2023 (обновлено: 11:20 03.02.2023)
 
Экономика Украины превращается в смрадную труху, заявил Медведев

Замруководителя Совбеза Медведев: экономика Украины превращается в смрадную труху

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинская экономика стремительно превращается в "смрадную труху", об этом говорят и на Западе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Пока же киевский режим при поддержке своих западных кураторов воюет с Россией "до победы", а экономика этой несчастной территории стремительно превращается в смрадную труху. Об этом открыто говорят даже в тех странах, которые обещают украинскому режиму выздоровление и вечную европейскую любовь", - написал он в своем телеграм-канале.
Медведев привел данные, ссылаясь на Goldman Sachs, согласно которым Украина в настоящее время потеряла территории, которые обеспечивали ей порядка 40% национального промышленного потенциала и около 15% довоенного ВВП.
"У нее больше нет доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше 12 триллионов долларов. Включая 63% месторождений угля и 42% – металлов. На всех парах в пропасть летит сельское хозяйство", - отметил он.
Медведев также заявил о резком падении урожая.
"Пшеница: 19,4 миллиона тонн в 2022 году против 32,5 миллиона в 2021 году. Кукуруза: 18,4 миллиона тонн – 35,1 миллиона. Во-вторых, сухопутные маршруты через Польшу и Румынию привели к росту транспортных расходов в 2-3 раза", - написал он.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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