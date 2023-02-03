11:06 03.02.2023 (обновлено: 11:20 03.02.2023)
Экономика Украины превращается в смрадную труху, заявил Медведев
Замруководителя Совбеза Медведев: экономика Украины превращается в смрадную труху
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинская экономика стремительно превращается в "смрадную труху", об этом говорят и на Западе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Пока же киевский режим при поддержке своих западных кураторов воюет с Россией "до победы", а экономика этой несчастной территории стремительно превращается в смрадную труху. Об этом открыто говорят даже в тех странах, которые обещают украинскому режиму выздоровление и вечную европейскую любовь", - написал он в своем телеграм-канале.
Медведев привел данные, ссылаясь на Goldman Sachs, согласно которым Украина в настоящее время потеряла территории, которые обеспечивали ей порядка 40% национального промышленного потенциала и около 15% довоенного ВВП.
"У нее больше нет доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше 12 триллионов долларов. Включая 63% месторождений угля и 42% – металлов. На всех парах в пропасть летит сельское хозяйство", - отметил он.
Медведев также заявил о резком падении урожая.
Вчера, 11:17Медведев предрек Украине судьбу колонии