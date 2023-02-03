https://ria.ru/20230203/ukraina-1849451044.html

Экономика Украины превращается в смрадную труху, заявил Медведев

Экономика Украины превращается в смрадную труху, заявил Медведев - РИА Новости, 03.02.2023

Экономика Украины превращается в смрадную труху, заявил Медведев

Украинская экономика стремительно превращается в "смрадную труху", об этом говорят и на Западе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:06

2023-02-03T11:06

2023-02-03T11:20

украина

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинская экономика стремительно превращается в "смрадную труху", об этом говорят и на Западе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев привел данные, ссылаясь на Goldman Sachs, согласно которым Украина в настоящее время потеряла территории, которые обеспечивали ей порядка 40% национального промышленного потенциала и около 15% довоенного ВВП."У нее больше нет доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше 12 триллионов долларов. Включая 63% месторождений угля и 42% – металлов. На всех парах в пропасть летит сельское хозяйство", - отметил он.Медведев также заявил о резком падении урожая."Пшеница: 19,4 миллиона тонн в 2022 году против 32,5 миллиона в 2021 году. Кукуруза: 18,4 миллиона тонн – 35,1 миллиона. Во-вторых, сухопутные маршруты через Польшу и Румынию привели к росту транспортных расходов в 2-3 раза", - написал он.

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Варвара Скокшина

украина, дмитрий медведев, в мире, россия