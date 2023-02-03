https://ria.ru/20230203/ukraina-1849431606.html

Белый дом и ЦРУ отрицают, что Бернс предлагал России 20 процентов Украины

Белый дом и ЦРУ отрицают, что Бернс предлагал России 20 процентов Украины - РИА Новости, 03.02.2023

Белый дом и ЦРУ отрицают, что Бернс предлагал России 20 процентов Украины

Зампредставителя Совета по нацбезопасности при Белом доме Шон Дэвитт опроверг сообщения о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс предлагал передать России 20... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:02

2023-02-03T10:02

2023-02-03T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Зампредставителя Совета по нацбезопасности при Белом доме Шон Дэвитт опроверг сообщения о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс предлагал передать России 20 процентов территории Украины, сообщает издание Newsweek. Накануне швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на немецких политиков написала, что американская сторона в январе предложила Киеву и Москве план "мирного урегулирования" для завершения конфликта.Предложения, по данным издания, подразумевали передачу России "около 20 процентов территории Украины", что может быть примерно равно территории Донбасса. По сообщению СМИ, которое ссылается на "влиятельных внешнеполитических немецких деятелей", в Москве и Киеве такую инициативу отвергли. Сотрудник ЦРУ также заявил Newsweek, что сообщения о предложении Бернса от лица Белого дома "абсолютно ложные". Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на запрос издания не стал "комментировать слухи" из СМИ, резюмировало издание.В январе The Washington Post, ссылаясь на источники в администрации США, писала, что директор Центрального разведывательного управления тайно посетил Киев, чтобы информировать президента Украины Владимира Зеленского о своих предположениях насчет военных планов России в ближайшие недели и месяцы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Также Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849406491.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, сша, украина, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), ситуация в днр и лнр