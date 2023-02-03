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В Госдуме заявили, что США превращают украинцев в "вымирающий вид"
В Госдуме заявили, что США превращают украинцев в "вымирающий вид" - РИА Новости, 03.02.2023
В Госдуме заявили, что США превращают украинцев в "вымирающий вид"
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что американские власти, поддерживая эскалацию на Украине, превращают украинский народ в "вымирающий вид". РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:07
2023-02-03T08:07
2023-02-03T08:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что американские власти, поддерживая эскалацию на Украине, превращают украинский народ в "вымирающий вид". "Вашингтон, в своем безумном желании навредить России чужими руками, толкает на убой украинцев, тем самым превращая, по сути, украинский народ в вымирающий вид, занесенный в Красную книгу", - сказал РИА Новости Белик. По его мнению, в Вашингтоне уже осознают пагубность своего положения, поэтому в ближайшее время могут предложить России трек по замораживанию конфликта на Украине. "Вашингтон попытается сохранить свое лицо с минимальными потерями. Но по факту это будет обязательно обман и возможность вдохнуть дополнительные военные силы в Украину, даже если для этого придется отправить целые легионы иностранных граждан. Сегодня в Белом доме не с кем говорить, да и не о чем", - заявил депутат.
https://ria.ru/20230203/polsha-1849409559.html
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РИА Новости
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Украина, Россия, Севастополь, Дмитрий Белик, Госдума РФ, В мире
В Госдуме заявили, что США превращают украинцев в "вымирающий вид"
Депутат Госдумы Белик заявил, что США превращают украинцев в "вымирающий вид"