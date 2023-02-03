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Глава ЦРУ назвал следующие полгода "критическими" для конфликта на Украине - РИА Новости, 03.02.2023
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Глава ЦРУ назвал следующие полгода "критическими" для конфликта на Украине
Глава ЦРУ назвал следующие полгода "критическими" для конфликта на Украине - РИА Новости, 03.02.2023
Глава ЦРУ назвал следующие полгода "критическими" для конфликта на Украине
Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал следующие полгода "критическими" для конфликта вокруг Украины, сообщает CBS News. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T02:21
2023-02-03T05:11
в мире
украина
россия
сша
уильям бернс
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал следующие полгода "критическими" для конфликта вокруг Украины, сообщает CBS News.Телеканал цитирует выступление Бернса в университете Джорджтауна, в ходе которого директор ЦРУ назвал следующие шесть месяцев "критическими" для конфликта вокруг Украины.Берс добавил, что США не видят серьезного настроя на переговоры со стороны Москвы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, украина, россия, сша, уильям бернс, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Россия, США, Уильям Бернс, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
02:21 03.02.2023 (обновлено: 05:11 03.02.2023)
 
Глава ЦРУ назвал следующие полгода "критическими" для конфликта на Украине

CBS News: глава ЦРУ Бернс назвал следующие полгода "критическими" для конфликта на Украине

© AP Photo / Al Drago/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Al Drago/Pool
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал следующие полгода "критическими" для конфликта вокруг Украины, сообщает CBS News.
Телеканал цитирует выступление Бернса в университете Джорджтауна, в ходе которого директор ЦРУ назвал следующие шесть месяцев "критическими" для конфликта вокруг Украины.
Берс добавил, что США не видят серьезного настроя на переговоры со стороны Москвы.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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В миреУкраинаРоссияСШАУильям БернсВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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