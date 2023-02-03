https://ria.ru/20230203/ukraina-1849406491.html

Глава ЦРУ назвал следующие полгода "критическими" для конфликта на Украине

Глава ЦРУ назвал следующие полгода "критическими" для конфликта на Украине - РИА Новости, 03.02.2023

Глава ЦРУ назвал следующие полгода "критическими" для конфликта на Украине

Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал следующие полгода "критическими" для конфликта вокруг Украины, сообщает CBS News. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T02:21

2023-02-03T02:21

2023-02-03T05:11

в мире

украина

россия

сша

уильям бернс

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал следующие полгода "критическими" для конфликта вокруг Украины, сообщает CBS News.Телеканал цитирует выступление Бернса в университете Джорджтауна, в ходе которого директор ЦРУ назвал следующие шесть месяцев "критическими" для конфликта вокруг Украины.Берс добавил, что США не видят серьезного настроя на переговоры со стороны Москвы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230113/bayden-1844734429.html

украина

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в мире, украина, россия, сша, уильям бернс, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)