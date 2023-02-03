06:04 03.02.2023 (обновлено: 06:53 03.02.2023)
Российские силы взяли Угледар в полукольцо, сообщили в ДНР
Советник главы ДНР Кимаковский заявил о взятии Угледара в полукольцо российскими военными
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские военные взяли в полукольцо Угледар, освобождение города идет по аналогии с Артемовском, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
"В Угледаре идет постепенный захват города в кольцо. Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока. Захват города идет по той же схеме, что и в Артемовске: взять город в клещи", - сказал он.
По словам Кимаковского, ВСУ с трудом подвозят в город подкрепления и боеприпасы, так как российские военные взяли под огневой контроль трассу из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Угледар.
Ранее Кимаковский сообщил, что в районе Угледара перерезаны несколько основных трасс, по которым осуществляется снабжение украинских войск техникой и живой силой.
Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, российские военные продвигаются в восточной части Угледара. В то же время ВСУ, по его словам, закрепились в городе и пока не намерены отступать.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.