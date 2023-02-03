https://ria.ru/20230203/ugledar-1849411797.html

Российские силы взяли Угледар в полукольцо, сообщили в ДНР

Российские силы взяли Угледар в полукольцо, сообщили в ДНР - РИА Новости, 03.02.2023

Российские силы взяли Угледар в полукольцо, сообщили в ДНР

Российские военные взяли в полукольцо Угледар, освобождение города идет по аналогии с Артемовском, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T06:04

2023-02-03T06:04

2023-02-03T06:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

артемовск

денис пушилин

артемовский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176777_0:111:3443:2048_1920x0_80_0_0_0acf7c4f71e0f1f7f63252ff02b330b9.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские военные взяли в полукольцо Угледар, освобождение города идет по аналогии с Артемовском, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.По словам Кимаковского, ВСУ с трудом подвозят в город подкрепления и боеприпасы, так как российские военные взяли под огневой контроль трассу из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Угледар.Ранее Кимаковский сообщил, что в районе Угледара перерезаны несколько основных трасс, по которым осуществляется снабжение украинских войск техникой и живой силой.Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, российские военные продвигаются в восточной части Угледара. В то же время ВСУ, по его словам, закрепились в городе и пока не намерены отступать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.

https://ria.ru/20230201/porazhenie-1848969183.html

донецкая народная республика

артемовск

артемовский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, артемовский