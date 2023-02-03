https://ria.ru/20230203/uborka-1849505145.html
В МЧС рассказали, как не попасть в больницу после генеральной уборки
В МЧС рассказали, как не попасть в больницу после генеральной уборки - РИА Новости, 03.02.2023
В МЧС рассказали, как не попасть в больницу после генеральной уборки
МЧС советует не хранить бытовую химию на одной полке с продуктами питания и использовать резиновые перчатки при работе с химией. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:37
2023-02-03T13:37
2023-02-03T13:38
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. МЧС советует не хранить бытовую химию на одной полке с продуктами питания и использовать резиновые перчатки при работе с химией. "Всю химию храните отдельно от пищевых продуктов", - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства. Спасатели рекомендуют применять химические средства только по прямому назначению и использовать купленные в магазине, которые имеют этикетку на упаковке. Ведомство советует не хранить бытовую химию в таре без этикетки. При работе с химическими препаратами надо обязательно надевать резиновые перчатки. "Не наклоняйтесь низко над сосудами с химическими веществами, чтобы понюхать их", - резюмирует МЧС РФ.
https://ria.ru/20230201/pozhar-1848883701.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:37 03.02.2023 (обновлено: 13:38 03.02.2023)
В МЧС рассказали, как не попасть в больницу после генеральной уборки
МЧС рекомендовал хранить бытовую химию отдельно от еды и убираться в резиновых перчатках