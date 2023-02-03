https://ria.ru/20230203/uborka-1849505145.html

В МЧС рассказали, как не попасть в больницу после генеральной уборки

В МЧС рассказали, как не попасть в больницу после генеральной уборки - РИА Новости, 03.02.2023

В МЧС рассказали, как не попасть в больницу после генеральной уборки

МЧС советует не хранить бытовую химию на одной полке с продуктами питания и использовать резиновые перчатки при работе с химией. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:37

2023-02-03T13:37

2023-02-03T13:38

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. МЧС советует не хранить бытовую химию на одной полке с продуктами питания и использовать резиновые перчатки при работе с химией. "Всю химию храните отдельно от пищевых продуктов", - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства. Спасатели рекомендуют применять химические средства только по прямому назначению и использовать купленные в магазине, которые имеют этикетку на упаковке. Ведомство советует не хранить бытовую химию в таре без этикетки. При работе с химическими препаратами надо обязательно надевать резиновые перчатки. "Не наклоняйтесь низко над сосудами с химическими веществами, чтобы понюхать их", - резюмирует МЧС РФ.

https://ria.ru/20230201/pozhar-1848883701.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)