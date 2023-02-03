https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849573530.html

Турция вызвала посла Германии после закрытия консульства в Стамбуле

Турция вызвала посла Германии после закрытия консульства в Стамбуле - РИА Новости, 03.02.2023

Турция вызвала посла Германии после закрытия консульства в Стамбуле

Посол ФРГ в Турции был среди остальных дипломатов различных стран, вызванных в турецкий МИД в четверг, заявила журналистам представитель МИД Германии Андреа... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:11

2023-02-03T16:11

2023-02-03T16:15

в мире

стамбул

турция

германия

мевлют чавушоглу

сулейман сойлу

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БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Посол ФРГ в Турции был среди остальных дипломатов различных стран, вызванных в турецкий МИД в четверг, заявила журналистам представитель МИД Германии Андреа Зассе. "Я могу подтвердить, что наш посол вместе с остальными коллегами из различных стран был вызван для беседы в турецкое министерство иностранных дел", - сказала Зассе на брифинге в пятницу. Поводом для вызова, по ее словам, стало закрытие генконсульства ФРГ в Стамбуле по причине террористических атак. Она уточнила, что остальных германских диппредставительств, расположенных в других турецких городах, эти меры не коснулись. "Они остаются открытыми", - добавила Зассе. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя ситуацию о закрытии консульств рядом западных стран в Стамбуле, заявил, что эти страны тяжело называть союзниками и друзьями. Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, послы были вызваны в МИД Турции, им было заявлено о неразумности такого поведения. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в четверг назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов. Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула. Целями, как утверждается, могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.

https://radiosputnik.ria.ru/20230203/kritika-1849510670.html

https://ria.ru/20230203/vybory-1849425162.html

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в мире, стамбул, турция, германия, мевлют чавушоглу, сулейман сойлу