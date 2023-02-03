https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849415484.html

Глава МВД Турции обвинил союзников в попытке дестабилизировать страну

Глава МВД Турции обвинил союзников в попытке дестабилизировать страну - РИА Новости, 03.02.2023

Глава МВД Турции обвинил союзников в попытке дестабилизировать страну

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил некоторых союзников страны в попытке дестабилизировать страну и сокрытии информации по теракту на улице Истикляль в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T07:50

2023-02-03T07:50

2023-02-03T07:50

в мире

турция

стамбул

сша

сулейман сойлу

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил некоторых союзников страны в попытке дестабилизировать страну и сокрытии информации по теракту на улице Истикляль в Стамбуле в прошлом году. На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, отвергший соболезнования посольства США, говорил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. "Некоторые страны, известные как "друзья и союзники", придерживаются позиции: "Что бы ни случилось, лишь бы не стабильная Турция". Разве мы не знаем, что за нападением на улице Истикляль стояли те, с кем вы были руку об руку? Разве мы не знаем, что вы бегали вокруг нашей организации безопасности, наших разведывательных подразделений, задаваясь вопросом: "Интересно, сделал ли он это с помощью нашего оружия?". Мы знаем, кто они, которые годами выглядели для нас друзьями и союзниками и пытались укусить нас, как змея", - приводит слова Сойлу газета Yeni Şafak, заявляя, что глава МВД Турции имел в виду США. По его словам, если бы Турция потерпела неудачу, то с ней бы "обращались как с колониальным отрядом". "Сегодня они участвуют в различных трюках, потому что Турция успешна. Они возлагали большие надежды на эту зиму.... Если вы так много знали, почему вы не сообщили Турции о нападении РПК/PYD (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) на улице Истикляль? Потому что вы также стояли за 15 июля (в эту дату 2016 года в Турции произошла попытка госпереворота). Мы лицом к лицу с международной операцией", - сказал глава МВД Турции. Ранее генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, послы были вызваны в МИД Турции, им было заявлено о неразумности такого поведения. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в четверг назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов. Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула. Целями, как утверждается, могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. На прошлой неделе посольство США также предупреждало о вероятности терактов на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе ультраправыми. Дипмиссия Франции тогда выпустила схожее предупреждение, сославшись на информацию от американского посольства.

https://ria.ru/20221228/terroristy-1841946713.html

https://ria.ru/20230202/terakty-1849158973.html

https://ria.ru/20230202/vstrechi-1849390619.html

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стамбул

сша

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в мире, турция, стамбул, сша, сулейман сойлу, рабочая партия курдистана