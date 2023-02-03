https://ria.ru/20230203/tsar-1849422028.html

Российский посол рассказал, как в ЦАР отнеслись к выводу французской миссии

Российский посол рассказал, как в ЦАР отнеслись к выводу французской миссии - РИА Новости, 03.02.2023

Российский посол рассказал, как в ЦАР отнеслись к выводу французской миссии

В ЦАР рассматривают вывод французской миссии как этап завершения эпохи неоколониализма, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:56

2023-02-03T08:56

2023-02-03T09:20

в мире

цар

банги

париж

александр бикантов

симплис саранджи (председатель парламента центральноафриканской республики )

оон

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В ЦАР рассматривают вывод французской миссии как этап завершения эпохи неоколониализма, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. В декабре минобороны Франции сообщило, что последние 130 французских военных, находившихся в Центральноафриканской Республике, покинули страну. "Произошло историческое событие – Франция окончательно вывела остатки своего воинского контингента. Речь идёт об относительно небольшой логистической миссии", - заявил посол. Он добавил, что, судя по доминирующим оценкам, "центральноафриканцы рассматривают вывод французской логистической миссии как начало конца эпохи французского неоколониализма". Ранее председатель парламента Центральноафриканской Республики Симплис Саранджи заявил РИА Новости, что ЦАР не выгоняла французских военных со своей территории, Париж самостоятельно принял решение о выводе контингента. Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР. Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев. Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.

https://ria.ru/20230203/tsar-1849418058.html

https://ria.ru/20230203/tsar-1849413638.html

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Дарья Буймова

в мире, цар, банги, париж, александр бикантов, симплис саранджи (председатель парламента центральноафриканской республики ), оон