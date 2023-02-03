В Запорожской области пообещали вознаграждение за трофейные западные танки
Батальон имени Судоплатова пообещал 12 миллионов рублей за трофейный западный танк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области объявил вознаграждение в 12 миллионов рублей за каждый исправный трофейный западный танк: немецкий Leopard, американский Abrams или британский Challenger.
"Батальон имени Судоплатова официально объявляет, что заплатит 12 миллионов рублей за каждый исправный трофейный танк "Леопард", "Абрамс" или "Челленджер", - говорится в официальном Telegram-канале батальона.
В видеообращении бойцы батальона заявили, что любые попытки противника совершить диверсии в Запорожской области пресекаются, и призвали украинских военных, чьи руки не в крови, одуматься, перестать сражаться за "преступный киевский режим" и переходить на сторону России.
"И лучше переходите не с пустыми руками, а вместе с танком Leopard или Abrams. И наш батальон вас отблагодарит. Двенадцать миллионов рублей – это благодарность от нашего батальона тем гражданам Украины, действительно нашим братьям, которые понимают, что правда на стороне России, и готовы к нам присоединиться в этой справедливой борьбе", - сказал представитель батальона.
Батальон имени Судоплатова был создан в сентябре по инициативе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. В батальон вступили свыше 600 человек, включая его сына Александра, добровольцев из Сербии и Швеции. Все они укомплектовываются необходимой экипировкой за счет региона.
Ранее глава Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о выплатах от 100 тысяч до 3 миллионов рублей забайкальцам, участвующим в специальной военной операции, за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams. Он объяснил это решение желанием подогреть "спортивный интерес" у бойцов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заметил, что западные танки, которые были обещаны, но пока не поступили на Украину, "будут жечь, конечно", а с такими поощрительными мерами энтузиастов станет еще больше.