https://ria.ru/20230203/trofey-1849566065.html

В Запорожской области пообещали вознаграждение за трофейные западные танки

В Запорожской области пообещали вознаграждение за трофейные западные танки - РИА Новости, 03.02.2023

В Запорожской области пообещали вознаграждение за трофейные западные танки

Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области объявил вознаграждение в 12 миллионов рублей за каждый исправный трофейный западный танк: РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:55

2023-02-03T15:55

2023-02-03T15:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области объявил вознаграждение в 12 миллионов рублей за каждый исправный трофейный западный танк: немецкий Leopard, американский Abrams или британский Challenger. "Батальон имени Судоплатова официально объявляет, что заплатит 12 миллионов рублей за каждый исправный трофейный танк "Леопард", "Абрамс" или "Челленджер", - говорится в официальном Telegram-канале батальона. В видеообращении бойцы батальона заявили, что любые попытки противника совершить диверсии в Запорожской области пресекаются, и призвали украинских военных, чьи руки не в крови, одуматься, перестать сражаться за "преступный киевский режим" и переходить на сторону России. "И лучше переходите не с пустыми руками, а вместе с танком Leopard или Abrams. И наш батальон вас отблагодарит. Двенадцать миллионов рублей – это благодарность от нашего батальона тем гражданам Украины, действительно нашим братьям, которые понимают, что правда на стороне России, и готовы к нам присоединиться в этой справедливой борьбе", - сказал представитель батальона. Батальон имени Судоплатова был создан в сентябре по инициативе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. В батальон вступили свыше 600 человек, включая его сына Александра, добровольцев из Сербии и Швеции. Все они укомплектовываются необходимой экипировкой за счет региона. Ранее глава Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о выплатах от 100 тысяч до 3 миллионов рублей забайкальцам, участвующим в специальной военной операции, за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams. Он объяснил это решение желанием подогреть "спортивный интерес" у бойцов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заметил, что западные танки, которые были обещаны, но пока не поступили на Украину, "будут жечь, конечно", а с такими поощрительными мерами энтузиастов станет еще больше.

https://ria.ru/20230201/tanki-1848923148.html

https://ria.ru/20230131/pushilin-1848562316.html

https://ria.ru/20221211/terminator-1837900729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр