Трамп поинтересовался 1850 коробками Байдена в университете Делавэра
Трамп: Байден хранит 1850 коробок в университете Делавэра, которые стоит проверить
© AP Photo / Joe MaioranaДональд Трамп
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден хранит до 1850 коробок в университете штата Делавэр, которые было бы интересно проверить, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.
"Думаю, у него 1800 или 1850 коробок в университете Делавэра. И было бы очень интересно узнать, что там внутри", - заявил Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, опубликованному на сайте журналиста.
Комментируя расследование против самого Трампа по делу о хранении секретных документов в его доме в штате Флорида, бывший американский лидер вновь отметил, что не делал "ничего плохого". "Президент Соединенных Штатов. Я имею право на рассекречивание", - подчеркнул Трамп.
Байдена, как и его предшественника Трампа, затронул скандал в связи с их обращением с секретными документами. В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов, относящихся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги были также обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне.
Схожая с этим ситуация произошла у экс-президента США, республиканца Дональда Трампа. Ранее она послужила поводом для проведения у политика обысков в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.