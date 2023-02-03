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Трамп поинтересовался 1850 коробками Байдена в университете Делавэра - РИА Новости, 03.02.2023
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Трамп поинтересовался 1850 коробками Байдена в университете Делавэра
Трамп поинтересовался 1850 коробками Байдена в университете Делавэра - РИА Новости, 03.02.2023
Трамп поинтересовался 1850 коробками Байдена в университете Делавэра
Президент США Джо Байден хранит до 1850 коробок в университете штата Делавэр, которые было бы интересно проверить, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T02:38
2023-02-03T02:38
в мире
сша
флорида
делавэр
дональд трамп
джо байден
барак обама
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден хранит до 1850 коробок в университете штата Делавэр, которые было бы интересно проверить, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Комментируя расследование против самого Трампа по делу о хранении секретных документов в его доме в штате Флорида, бывший американский лидер вновь отметил, что не делал "ничего плохого". "Президент Соединенных Штатов. Я имею право на рассекречивание", - подчеркнул Трамп. Байдена, как и его предшественника Трампа, затронул скандал в связи с их обращением с секретными документами. В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов, относящихся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги были также обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне. Схожая с этим ситуация произошла у экс-президента США, республиканца Дональда Трампа. Ранее она послужила поводом для проведения у политика обысков в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
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в мире, сша, флорида, делавэр, дональд трамп, джо байден, барак обама
В мире, США, Флорида, Делавэр, Дональд Трамп, Джо Байден, Барак Обама
02:38 03.02.2023
 
Трамп поинтересовался 1850 коробками Байдена в университете Делавэра

Трамп: Байден хранит 1850 коробок в университете Делавэра, которые стоит проверить

© AP Photo / Joe MaioranaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден хранит до 1850 коробок в университете штата Делавэр, которые было бы интересно проверить, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.
"Думаю, у него 1800 или 1850 коробок в университете Делавэра. И было бы очень интересно узнать, что там внутри", - заявил Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, опубликованному на сайте журналиста.
Комментируя расследование против самого Трампа по делу о хранении секретных документов в его доме в штате Флорида, бывший американский лидер вновь отметил, что не делал "ничего плохого". "Президент Соединенных Штатов. Я имею право на рассекречивание", - подчеркнул Трамп.
Байдена, как и его предшественника Трампа, затронул скандал в связи с их обращением с секретными документами. В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов, относящихся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги были также обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне.
Схожая с этим ситуация произошла у экс-президента США, республиканца Дональда Трампа. Ранее она послужила поводом для проведения у политика обысков в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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В миреСШАФлоридаДелавэрДональд ТрампДжо БайденБарак Обама
 
 
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