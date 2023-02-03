https://ria.ru/20230203/tramp-1849406649.html

Трамп поинтересовался 1850 коробками Байдена в университете Делавэра

Трамп поинтересовался 1850 коробками Байдена в университете Делавэра - РИА Новости, 03.02.2023

Трамп поинтересовался 1850 коробками Байдена в университете Делавэра

Президент США Джо Байден хранит до 1850 коробок в университете штата Делавэр, которые было бы интересно проверить, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T02:38

2023-02-03T02:38

2023-02-03T02:38

в мире

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делавэр

дональд трамп

джо байден

барак обама

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден хранит до 1850 коробок в университете штата Делавэр, которые было бы интересно проверить, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Комментируя расследование против самого Трампа по делу о хранении секретных документов в его доме в штате Флорида, бывший американский лидер вновь отметил, что не делал "ничего плохого". "Президент Соединенных Штатов. Я имею право на рассекречивание", - подчеркнул Трамп. Байдена, как и его предшественника Трампа, затронул скандал в связи с их обращением с секретными документами. В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов, относящихся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги были также обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне. Схожая с этим ситуация произошла у экс-президента США, республиканца Дональда Трампа. Ранее она послужила поводом для проведения у политика обысков в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.

https://ria.ru/20230123/bayden-1846711185.html

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флорида

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