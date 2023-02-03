https://ria.ru/20230203/tramp-1849403858.html

Трамп заявил, что США нужно вести переговоры о мире между Москвой и Киевом

Трамп заявил, что США нужно вести переговоры о мире между Москвой и Киевом - РИА Новости, 03.02.2023

Трамп заявил, что США нужно вести переговоры о мире между Москвой и Киевом

Соединенным Штатам Америки необходимо вести переговоры о мире между Россией и Украиной, а Европе следует усилить свою помощь Киеву, считает бывший президент США РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T01:26

2023-02-03T01:26

2023-02-03T01:26

в мире

украина

россия

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дональд трамп

сергей лавров

владимир путин

нато

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Соединенным Штатам Америки необходимо вести переговоры о мире между Россией и Украиной, а Европе следует усилить свою помощь Киеву, считает бывший президент США Дональд Трамп. Вместе с тем, по словам бывшего главы Белого дома, Европа в настоящее время предпринимает недостаточно мер для помощи Киеву. "Европа должна делать гораздо больше, потому что Европа делает, вероятно, лишь малую часть того, что делаем мы", - отметил он. По оценкам Трампа, конфликт на Украине влияет на Европу гораздо сильнее, чем на США. Трамп подчеркнул, что хотел бы сделать так, чтобы Украина и Россия "сражались в последний раз". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230201/pobeda-1849108442.html

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в мире, украина, россия, европа, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, нато