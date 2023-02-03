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Трамп заявил, что США нужно вести переговоры о мире между Москвой и Киевом - РИА Новости, 03.02.2023
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Трамп заявил, что США нужно вести переговоры о мире между Москвой и Киевом
Трамп заявил, что США нужно вести переговоры о мире между Москвой и Киевом - РИА Новости, 03.02.2023
Трамп заявил, что США нужно вести переговоры о мире между Москвой и Киевом
Соединенным Штатам Америки необходимо вести переговоры о мире между Россией и Украиной, а Европе следует усилить свою помощь Киеву, считает бывший президент США РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T01:26
2023-02-03T01:26
в мире
украина
россия
европа
дональд трамп
сергей лавров
владимир путин
нато
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Соединенным Штатам Америки необходимо вести переговоры о мире между Россией и Украиной, а Европе следует усилить свою помощь Киеву, считает бывший президент США Дональд Трамп. Вместе с тем, по словам бывшего главы Белого дома, Европа в настоящее время предпринимает недостаточно мер для помощи Киеву. "Европа должна делать гораздо больше, потому что Европа делает, вероятно, лишь малую часть того, что делаем мы", - отметил он. По оценкам Трампа, конфликт на Украине влияет на Европу гораздо сильнее, чем на США. Трамп подчеркнул, что хотел бы сделать так, чтобы Украина и Россия "сражались в последний раз". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, европа, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
01:26 03.02.2023
 
Трамп заявил, что США нужно вести переговоры о мире между Москвой и Киевом

Трамп: Европе следует усилить свою помощь Киеву, а США нужно вести переговоры о мире

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Соединенным Штатам Америки необходимо вести переговоры о мире между Россией и Украиной, а Европе следует усилить свою помощь Киеву, считает бывший президент США Дональд Трамп.
"Соединенным Штатам следует вести переговоры о мире между этими двумя странами, и я не думаю, что им следует посылать слишком много (военной помощи)", - заявил он в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, опубликованному на сайте журналиста.
Вместе с тем, по словам бывшего главы Белого дома, Европа в настоящее время предпринимает недостаточно мер для помощи Киеву. "Европа должна делать гораздо больше, потому что Европа делает, вероятно, лишь малую часть того, что делаем мы", - отметил он. По оценкам Трампа, конфликт на Украине влияет на Европу гораздо сильнее, чем на США.
Трамп подчеркнул, что хотел бы сделать так, чтобы Украина и Россия "сражались в последний раз".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 23:42
США хотят не допустить победу России на Украине, заявил Антонов
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаДональд ТрампСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
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