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В Хабаровском крае нашли мертвого амурского тигра - РИА Новости, 03.02.2023
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В Хабаровском крае нашли мертвого амурского тигра
В Хабаровском крае нашли мертвого амурского тигра - РИА Новости, 03.02.2023
В Хабаровском крае нашли мертвого амурского тигра
Мертвого истощенного амурского тигра обнаружили в Хабаровском крае, сообщило региональное управление охотничьего хозяйства. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:05
2023-02-03T11:05
происшествия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Мертвого истощенного амурского тигра обнаружили в Хабаровском крае, сообщило региональное управление охотничьего хозяйства. "В одном километре от села Арсеньево Нанайского муниципального района 2 февраля на лесовозной дороге обнаружен мертвый истощенный тигр", - говорится в сообщении. Отмечается, что хищник вывезен на обследование в Хабаровск. По данным управления, причина, по которой тигры перемещаются по населенным пунктам в поисках легкодоступной пищи, находя ее в виде домашних и бродячих собак, – сокращение их естественной кормовой базы. Численность диких кабанов, основного корма тигра, на территории региона сократилась из-за рубок дубовых насаждений и африканской чумы свиней. Аналогичная ситуация наблюдается в последние годы во всех регионах, расположенных в ареале обитания амурского тигра, уточняет охотуправление. Амурский (уссурийский) тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех дальневосточных субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По результатам сплошного учета 2021-2022 годов, в России обитают примерно 750 амурских тигров (численность удалось сохранить и увеличить на 150 особей).
https://ria.ru/20230130/tigr-1848297749.html
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происшествия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровский край
11:05 03.02.2023
 
В Хабаровском крае нашли мертвого амурского тигра

У села Арсеньево в Хабаровском крае нашли мертвого истощенного амурского тигра

© РИА Новости / Игорь ОнучинАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
Амурский тигр. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Мертвого истощенного амурского тигра обнаружили в Хабаровском крае, сообщило региональное управление охотничьего хозяйства.
"В одном километре от села Арсеньево Нанайского муниципального района 2 февраля на лесовозной дороге обнаружен мертвый истощенный тигр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что хищник вывезен на обследование в Хабаровск.
По данным управления, причина, по которой тигры перемещаются по населенным пунктам в поисках легкодоступной пищи, находя ее в виде домашних и бродячих собак, – сокращение их естественной кормовой базы. Численность диких кабанов, основного корма тигра, на территории региона сократилась из-за рубок дубовых насаждений и африканской чумы свиней. Аналогичная ситуация наблюдается в последние годы во всех регионах, расположенных в ареале обитания амурского тигра, уточняет охотуправление.
Амурский (уссурийский) тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех дальневосточных субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По результатам сплошного учета 2021-2022 годов, в России обитают примерно 750 амурских тигров (численность удалось сохранить и увеличить на 150 особей).
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ПроисшествияХабаровский край
 
 
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