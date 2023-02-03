https://ria.ru/20230203/tigr-1849450672.html

В Хабаровском крае нашли мертвого амурского тигра

В Хабаровском крае нашли мертвого амурского тигра - РИА Новости, 03.02.2023

В Хабаровском крае нашли мертвого амурского тигра

Мертвого истощенного амурского тигра обнаружили в Хабаровском крае, сообщило региональное управление охотничьего хозяйства. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:05

2023-02-03T11:05

2023-02-03T11:05

происшествия

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Мертвого истощенного амурского тигра обнаружили в Хабаровском крае, сообщило региональное управление охотничьего хозяйства. "В одном километре от села Арсеньево Нанайского муниципального района 2 февраля на лесовозной дороге обнаружен мертвый истощенный тигр", - говорится в сообщении. Отмечается, что хищник вывезен на обследование в Хабаровск. По данным управления, причина, по которой тигры перемещаются по населенным пунктам в поисках легкодоступной пищи, находя ее в виде домашних и бродячих собак, – сокращение их естественной кормовой базы. Численность диких кабанов, основного корма тигра, на территории региона сократилась из-за рубок дубовых насаждений и африканской чумы свиней. Аналогичная ситуация наблюдается в последние годы во всех регионах, расположенных в ареале обитания амурского тигра, уточняет охотуправление. Амурский (уссурийский) тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех дальневосточных субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По результатам сплошного учета 2021-2022 годов, в России обитают примерно 750 амурских тигров (численность удалось сохранить и увеличить на 150 особей).

https://ria.ru/20230130/tigr-1848297749.html

хабаровский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, хабаровский край