В Хабаровском крае нашли мертвого амурского тигра
У села Арсеньево в Хабаровском крае нашли мертвого истощенного амурского тигра
Амурский тигр. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Мертвого истощенного амурского тигра обнаружили в Хабаровском крае, сообщило региональное управление охотничьего хозяйства.
"В одном километре от села Арсеньево Нанайского муниципального района 2 февраля на лесовозной дороге обнаружен мертвый истощенный тигр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что хищник вывезен на обследование в Хабаровск.
По данным управления, причина, по которой тигры перемещаются по населенным пунктам в поисках легкодоступной пищи, находя ее в виде домашних и бродячих собак, – сокращение их естественной кормовой базы. Численность диких кабанов, основного корма тигра, на территории региона сократилась из-за рубок дубовых насаждений и африканской чумы свиней. Аналогичная ситуация наблюдается в последние годы во всех регионах, расположенных в ареале обитания амурского тигра, уточняет охотуправление.
Амурский (уссурийский) тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех дальневосточных субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По результатам сплошного учета 2021-2022 годов, в России обитают примерно 750 амурских тигров (численность удалось сохранить и увеличить на 150 особей).