https://ria.ru/20230203/terrorizm-1849515718.html

Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с терроризмом

Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с терроризмом - РИА Новости, 03.02.2023

Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с терроризмом

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить борьбу с терроризмом и заслушал доклад директора ФСБ Александра... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:08

2023-02-03T14:08

2023-02-03T14:31

владимир путин

россия

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить борьбу с терроризмом и заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова."Мы с вами сегодня обсудим вопрос, который является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности нашей страны, но на протяжении последних десятилетий он не теряет своей актуальности для очень многих государств мира. А сегодня для нас имеет особое значение. Речь идет о борьбе с терроризмом", - сказал Путин.С докладом выступил Бортников.

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842399119.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, совет безопасности рф