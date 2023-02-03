https://ria.ru/20230203/terrorizm-1849515718.html
Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с терроризмом
Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с терроризмом - РИА Новости, 03.02.2023
Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с терроризмом
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить борьбу с терроризмом и заслушал доклад директора ФСБ Александра... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:08
2023-02-03T14:08
2023-02-03T14:31
владимир путин
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить борьбу с терроризмом и заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова."Мы с вами сегодня обсудим вопрос, который является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности нашей страны, но на протяжении последних десятилетий он не теряет своей актуальности для очень многих государств мира. А сегодня для нас имеет особое значение. Речь идет о борьбе с терроризмом", - сказал Путин.С докладом выступил Бортников.
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842399119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, совет безопасности рф
Владимир Путин, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Совет Безопасности РФ
14:08 03.02.2023 (обновлено: 14:31 03.02.2023)
Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с терроризмом
Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с терроризмом и заслушал доклад Бортникова