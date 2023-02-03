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В Энергодаре произошел теракт - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Энергодаре произошел теракт
В Энергодаре произошел теракт - РИА Новости, 03.02.2023
В Энергодаре произошел теракт
В Энергодаре взорвался автомобиль, сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:48
2023-02-03T09:23
специальная военная операция на украине
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. В Энергодаре взорвался автомобиль, сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Хлопок раздался в 07:50 утра в районе пятого микрорайона города."Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах повылетали окна вплоть до девятого этажа", — добавил Рогов.На месте происшествия работают сотрудники МЧС и силовых структур.Украинские диверсанты неоднократно устраивали теракты на территории новых российских регионов. Так, в январе в Бердянске боевики дважды подрывали автомобили, пытаясь убить главу администрации района Алексея Кичигина и местную предпринимательницу Валентину Мамай. При этом оба покушения провалились: чиновник не пострадал, вовремя заметив подозрительный предмет на днище машины, а женщина получила лишь легкую контузию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230117/skhron-1845374838.html
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Специальная военная операция на Украине, Энергодар
08:48 03.02.2023 (обновлено: 09:23 03.02.2023)
 
В Энергодаре произошел теракт

Рогов: в Энергодаре произошел теракт, подорван автомобиль

© Фото : Владимир Рогов/TelegramНа месте взрыва автомобиля в Энергодаре
На месте взрыва автомобиля в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
На месте взрыва автомобиля в Энергодаре
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. В Энергодаре взорвался автомобиль, сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек", — уточнил он.

Хлопок раздался в 07:50 утра в районе пятого микрорайона города.
"Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах повылетали окна вплоть до девятого этажа", — добавил Рогов.
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Украинские диверсанты неоднократно устраивали теракты на территории новых российских регионов. Так, в январе в Бердянске боевики дважды подрывали автомобили, пытаясь убить главу администрации района Алексея Кичигина и местную предпринимательницу Валентину Мамай. При этом оба покушения провалились: чиновник не пострадал, вовремя заметив подозрительный предмет на днище машины, а женщина получила лишь легкую контузию.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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