https://ria.ru/20230203/terakt-1849421288.html

В Энергодаре произошел теракт

В Энергодаре произошел теракт - РИА Новости, 03.02.2023

В Энергодаре произошел теракт

В Энергодаре взорвался автомобиль, сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:48

2023-02-03T08:48

2023-02-03T09:23

специальная военная операция на украине

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. В Энергодаре взорвался автомобиль, сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Хлопок раздался в 07:50 утра в районе пятого микрорайона города."Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах повылетали окна вплоть до девятого этажа", — добавил Рогов.На месте происшествия работают сотрудники МЧС и силовых структур.Украинские диверсанты неоднократно устраивали теракты на территории новых российских регионов. Так, в январе в Бердянске боевики дважды подрывали автомобили, пытаясь убить главу администрации района Алексея Кичигина и местную предпринимательницу Валентину Мамай. При этом оба покушения провалились: чиновник не пострадал, вовремя заметив подозрительный предмет на днище машины, а женщина получила лишь легкую контузию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230117/skhron-1845374838.html

https://ria.ru/20230201/politsiya-1848838810.html

энергодар

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энергодар