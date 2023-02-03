08:48 03.02.2023 (обновлено: 09:23 03.02.2023)
В Энергодаре произошел теракт
Рогов: в Энергодаре произошел теракт, подорван автомобиль
На месте взрыва автомобиля в Энергодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. В Энергодаре взорвался автомобиль, сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек", — уточнил он.
Хлопок раздался в 07:50 утра в районе пятого микрорайона города.
"Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах повылетали окна вплоть до девятого этажа", — добавил Рогов.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и силовых структур.
Украинские диверсанты неоднократно устраивали теракты на территории новых российских регионов. Так, в январе в Бердянске боевики дважды подрывали автомобили, пытаясь убить главу администрации района Алексея Кичигина и местную предпринимательницу Валентину Мамай. При этом оба покушения провалились: чиновник не пострадал, вовремя заметив подозрительный предмет на днище машины, а женщина получила лишь легкую контузию.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.