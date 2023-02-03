https://ria.ru/20230203/teatr-1849528657.html

В театре Ермоловой покажут спектакль о любви по мотивам гоголевского "Вия"

В театре Ермоловой покажут спектакль о любви по мотивам гоголевского "Вия" - РИА Новости, 03.02.2023

В театре Ермоловой покажут спектакль о любви по мотивам гоголевского "Вия"

В пятницу, 3 февраля, в Театре Ермоловой состоится премьера спектакля "Й" по мотивам мистической повести Николая Гоголя "Вий", следует из афиши учреждения. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:24

2023-02-03T15:24

2023-02-03T15:24

новости культуры

театр

николай гоголь

культура

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В пятницу, 3 февраля, в Театре Ермоловой состоится премьера спектакля "Й" по мотивам мистической повести Николая Гоголя "Вий", следует из афиши учреждения. Режиссер постановки — Денис Парамонов. "У меня, как и у многих, с детства есть какое-то свое впечатление от этого произведения. Оно связано с уроками литературы, с фильмами. Тогда это воспринималось как мистическая история про вурдалаков, вампиров, а сам Вий у Гоголя вообще написан как предводитель гномов", — говорит постановщик. В годы учебы в институте он перечитал повесть и посмотрел на нее иначе. "Мне показалось что это, прежде всего, история про мужчину и женщину. И полёт в ту ночь, когда Хома в первый раз встретил панночку в сарае, описан Гоголем не как что-то ужасное, а как что-то самое прекрасное, что случалось с ним на земле", — рассказывает Парамонов. Его спектакль — про любовь. Кроме "Вия", в спектакле также используются и другие тексты Гоголя. Повесть классика была опубликована в 1835 году. Она вошла в сборник "Миргород". В произведении рассказывается о семинаристе Хоме Бруте, которому предстояло три ночи отпевать панночку, которая оказалась ведьмой.

https://ria.ru/20230125/vysotskiy-1847301839.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, николай гоголь, московский драматический театр имени м. н. ермоловой