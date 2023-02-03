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В театре Ермоловой покажут спектакль о любви по мотивам гоголевского "Вия" - РИА Новости, 03.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230203/teatr-1849528657.html
В театре Ермоловой покажут спектакль о любви по мотивам гоголевского "Вия"
В театре Ермоловой покажут спектакль о любви по мотивам гоголевского "Вия" - РИА Новости, 03.02.2023
В театре Ермоловой покажут спектакль о любви по мотивам гоголевского "Вия"
В пятницу, 3 февраля, в Театре Ермоловой состоится премьера спектакля "Й" по мотивам мистической повести Николая Гоголя "Вий", следует из афиши учреждения. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:24
2023-02-03T15:24
новости культуры
театр
николай гоголь
культура
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В пятницу, 3 февраля, в Театре Ермоловой состоится премьера спектакля "Й" по мотивам мистической повести Николая Гоголя "Вий", следует из афиши учреждения. Режиссер постановки — Денис Парамонов. "У меня, как и у многих, с детства есть какое-то свое впечатление от этого произведения. Оно связано с уроками литературы, с фильмами. Тогда это воспринималось как мистическая история про вурдалаков, вампиров, а сам Вий у Гоголя вообще написан как предводитель гномов", — говорит постановщик. В годы учебы в институте он перечитал повесть и посмотрел на нее иначе. "Мне показалось что это, прежде всего, история про мужчину и женщину. И полёт в ту ночь, когда Хома в первый раз встретил панночку в сарае, описан Гоголем не как что-то ужасное, а как что-то самое прекрасное, что случалось с ним на земле", — рассказывает Парамонов. Его спектакль — про любовь. Кроме "Вия", в спектакле также используются и другие тексты Гоголя. Повесть классика была опубликована в 1835 году. Она вошла в сборник "Миргород". В произведении рассказывается о семинаристе Хоме Бруте, которому предстояло три ночи отпевать панночку, которая оказалась ведьмой.
https://ria.ru/20230125/vysotskiy-1847301839.html
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новости культуры, театр, николай гоголь, московский драматический театр имени м. н. ермоловой
Новости культуры, Театр, Николай Гоголь, Культура, Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой
15:24 03.02.2023
 
В театре Ермоловой покажут спектакль о любви по мотивам гоголевского "Вия"

В театре Ермоловой состоится премьера спектакля "Й" по мотивам повести Гоголя "Вий"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександра Милешина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в театре им. М.Н. Ермоловой
Александра Милешина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя Й в театре им. М.Н. Ермоловой - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В пятницу, 3 февраля, в Театре Ермоловой состоится премьера спектакля "Й" по мотивам мистической повести Николая Гоголя "Вий", следует из афиши учреждения.
Режиссер постановки — Денис Парамонов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
Александра Милешина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя Й в театре им. М.Н. Ермоловой
1 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
Александра Милешина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле Й в театре им. М.Н. Ермоловой
2 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
Александра Милешина в роли Ведьмы в спектакле Й в театре им. М.Н. Ермоловой
3 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
Александра Милешина в роли Ведьмы в спектакле Й в театре им. М.Н. Ермоловой
4 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
"У меня, как и у многих, с детства есть какое-то свое впечатление от этого произведения. Оно связано с уроками литературы, с фильмами. Тогда это воспринималось как мистическая история про вурдалаков, вампиров, а сам Вий у Гоголя вообще написан как предводитель гномов", — говорит постановщик.
В годы учебы в институте он перечитал повесть и посмотрел на нее иначе.
"Мне показалось что это, прежде всего, история про мужчину и женщину. И полёт в ту ночь, когда Хома в первый раз встретил панночку в сарае, описан Гоголем не как что-то ужасное, а как что-то самое прекрасное, что случалось с ним на земле", — рассказывает Парамонов. Его спектакль — про любовь.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
Александра Милешина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле Й в театре им. М.Н. Ермоловой
1 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
Александра Милешина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя Й
2 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
Александра Милешина в роли Ведьмы в спектакле Й в театре им. М.Н. Ермоловой
3 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкИсполнительница роли Ведьмы Александра Милёшина после пресс-показа спектакля по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
Исполнительница роли Ведьмы Александра Милешина в спектакле Й в театре им. М.Н. Ермоловой
4 из 4
Исполнительница роли Ведьмы Александра Милёшина после пресс-показа спектакля по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
Исполнительница роли Ведьмы Александра Милёшина после пресс-показа спектакля по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Кроме "Вия", в спектакле также используются и другие тексты Гоголя.
Повесть классика была опубликована в 1835 году. Она вошла в сборник "Миргород". В произведении рассказывается о семинаристе Хоме Бруте, которому предстояло три ночи отпевать панночку, которая оказалась ведьмой.
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