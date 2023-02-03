В театре Ермоловой покажут спектакль о любви по мотивам гоголевского "Вия"
В театре Ермоловой состоится премьера спектакля "Й" по мотивам повести Гоголя "Вий"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександра Милешина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в театре им. М.Н. Ермоловой
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В пятницу, 3 февраля, в Театре Ермоловой состоится премьера спектакля "Й" по мотивам мистической повести Николая Гоголя "Вий", следует из афиши учреждения.
Режиссер постановки — Денис Парамонов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
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Александра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
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Александра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
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Александра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
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Александра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
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Александра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
2 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
3 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
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Александра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
"У меня, как и у многих, с детства есть какое-то свое впечатление от этого произведения. Оно связано с уроками литературы, с фильмами. Тогда это воспринималось как мистическая история про вурдалаков, вампиров, а сам Вий у Гоголя вообще написан как предводитель гномов", — говорит постановщик.
В годы учебы в институте он перечитал повесть и посмотрел на нее иначе.
"Мне показалось что это, прежде всего, история про мужчину и женщину. И полёт в ту ночь, когда Хома в первый раз встретил панночку в сарае, описан Гоголем не как что-то ужасное, а как что-то самое прекрасное, что случалось с ним на земле", — рассказывает Парамонов. Его спектакль — про любовь.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
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Александра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
2 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
3 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкИсполнительница роли Ведьмы Александра Милёшина после пресс-показа спектакля по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
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Исполнительница роли Ведьмы Александра Милёшина после пресс-показа спектакля по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
1 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
2 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы и Филипп Ершов в роли Хомы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
3 из 4
Александра Милёшина в роли Ведьмы в спектакле по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
4 из 4
Исполнительница роли Ведьмы Александра Милёшина после пресс-показа спектакля по мотивам повести Николая Гоголя "Й" в постановке Дениса Парамонова в театре им. М.Н. Ермоловой.
Кроме "Вия", в спектакле также используются и другие тексты Гоголя.
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