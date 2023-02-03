https://ria.ru/20230203/tanki-1849633503.html

Польша набирает желающих вступить в "танковую коалицию" для Украины

Польша набирает желающих вступить в "танковую коалицию" для Украины - РИА Новости, 03.02.2023

Польша набирает желающих вступить в "танковую коалицию" для Украины

Польша ожидает желающих вступить в "танковую коалицию" для Украины до конца февраля, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариущ Блащак... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:00

2023-02-03T19:00

2023-02-03T20:40

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украина

россия

польша

сергей лавров

дмитрий песков

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m1 abrams

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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Польша ожидает желающих вступить в "танковую коалицию" для Украины до конца февраля, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариущ Блащак журналистам в Киеве, выступление цитирует Польское телевидение. Ранее Польша инициировала создание "танковой коалиции" для снабжения Украины танками. Он поблагодарил всех заинтересованных министров обороны и добавил, что следующее заседание "танкового" формата будет организовано в Киеве. "Не подлежит сомнению, что Украина ожидает очередной атаки со стороны России, так что поддержка танками является ключевой для обороны, это ключевой вопрос. Со стороны стран, у которых есть танки Leopard последовали декларации, но мы ждем окончательные декларации до середины февраля", - заявил он. Ранее правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230203/trofey-1849566065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, польша, сергей лавров, дмитрий песков, нато, m1 abrams, leopard 2