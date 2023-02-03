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План отправить немецкие танки Киеву объединил россиян, заявил Вучич - РИА Новости, 04.02.2023
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План отправить немецкие танки Киеву объединил россиян, заявил Вучич
План отправить немецкие танки Киеву объединил россиян, заявил Вучич - РИА Новости, 04.02.2023
План отправить немецкие танки Киеву объединил россиян, заявил Вучич
Намерения Запада отправить немецкие танки на Украину объединили россиян и резко увеличили поддержку специальной военной операции, заявил президент Сербии... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-03T15:00
2023-02-04T00:07
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
александр вучич
дмитрий песков
нато
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БЕЛГРАД, 3 фев — РИА Новости. Намерения Запада отправить немецкие танки на Украину объединили россиян и резко увеличили поддержку специальной военной операции, заявил президент Сербии Александр Вучич. В Белграде второй день продолжается специальное заседание скупщины (парламента), чей единственный пункт — рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". В четверг глава государства участвовал 11 часов в дебатах с депутатами, в пятницу кризис на Украине стал одной из тем обсуждения."Думаю, что величайшая ошибка Запада — то, что они анонсировали танки (передачу техники Киеву. — Прим. ред.), особенно немецкие танки. И скажу вам почему — это страшные танки. Неизвестно, какой лучше — Challenger, Leopard или Abrams. Они объединили русский народ, как никто никогда не объединял", — отметил сербский лидер. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230127/tanki-1848035531.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, александр вучич, дмитрий песков, нато, m1 abrams
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Александр Вучич, Дмитрий Песков, НАТО, M1 Abrams
15:00 03.02.2023 (обновлено: 00:07 04.02.2023)
 
План отправить немецкие танки Киеву объединил россиян, заявил Вучич

Глава Сербии Вучич: отправка Киеву танков увеличила поддержку спецоперации среди россиян

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 фев — РИА Новости. Намерения Запада отправить немецкие танки на Украину объединили россиян и резко увеличили поддержку специальной военной операции, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В Белграде второй день продолжается специальное заседание скупщины (парламента), чей единственный пункт — рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". В четверг глава государства участвовал 11 часов в дебатах с депутатами, в пятницу кризис на Украине стал одной из тем обсуждения.
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"Думаю, что величайшая ошибка Запада — то, что они анонсировали танки (передачу техники Киеву. — Прим. ред.), особенно немецкие танки. И скажу вам почему — это страшные танки. Неизвестно, какой лучше — Challenger, Leopard или Abrams. Они объединили русский народ, как никто никогда не объединял", — отметил сербский лидер.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровАлександр ВучичДмитрий ПесковНАТОM1 Abrams
 
 
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