https://ria.ru/20230203/tanki-1849543950.html

План отправить немецкие танки Киеву объединил россиян, заявил Вучич

План отправить немецкие танки Киеву объединил россиян, заявил Вучич - РИА Новости, 04.02.2023

План отправить немецкие танки Киеву объединил россиян, заявил Вучич

Намерения Запада отправить немецкие танки на Украину объединили россиян и резко увеличили поддержку специальной военной операции, заявил президент Сербии... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-03T15:00

2023-02-03T15:00

2023-02-04T00:07

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сергей лавров

александр вучич

дмитрий песков

нато

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БЕЛГРАД, 3 фев — РИА Новости. Намерения Запада отправить немецкие танки на Украину объединили россиян и резко увеличили поддержку специальной военной операции, заявил президент Сербии Александр Вучич. В Белграде второй день продолжается специальное заседание скупщины (парламента), чей единственный пункт — рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". В четверг глава государства участвовал 11 часов в дебатах с депутатами, в пятницу кризис на Украине стал одной из тем обсуждения."Думаю, что величайшая ошибка Запада — то, что они анонсировали танки (передачу техники Киеву. — Прим. ред.), особенно немецкие танки. И скажу вам почему — это страшные танки. Неизвестно, какой лучше — Challenger, Leopard или Abrams. Они объединили русский народ, как никто никогда не объединял", — отметил сербский лидер. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230127/tanki-1848035531.html

https://ria.ru/20230125/leopard-1847407517.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, александр вучич, дмитрий песков, нато, m1 abrams