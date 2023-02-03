15:00 03.02.2023 (обновлено: 00:07 04.02.2023)
План отправить немецкие танки Киеву объединил россиян, заявил Вучич
Глава Сербии Вучич: отправка Киеву танков увеличила поддержку спецоперации среди россиян
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 фев — РИА Новости. Намерения Запада отправить немецкие танки на Украину объединили россиян и резко увеличили поддержку специальной военной операции, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В Белграде второй день продолжается специальное заседание скупщины (парламента), чей единственный пункт — рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". В четверг глава государства участвовал 11 часов в дебатах с депутатами, в пятницу кризис на Украине стал одной из тем обсуждения.
"Думаю, что величайшая ошибка Запада — то, что они анонсировали танки (передачу техники Киеву. — Прим. ред.), особенно немецкие танки. И скажу вам почему — это страшные танки. Неизвестно, какой лучше — Challenger, Leopard или Abrams. Они объединили русский народ, как никто никогда не объединял", — отметил сербский лидер.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.