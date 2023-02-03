https://ria.ru/20230203/tanki-1849500433.html

СМИ сообщили о проблеме с боеприпасами для танков Leopard 1

СМИ сообщили о проблеме с боеприпасами для танков Leopard 1 - РИА Новости, 03.02.2023

СМИ сообщили о проблеме с боеприпасами для танков Leopard 1

Правительство ФРГ одобрило передачу Украине 88 танков Leopard 1, однако есть проблемы с боеприпасами, поскольку эти танки уже не производятся, сообщила газета... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:21

2023-02-03T13:21

2023-02-03T13:31

германия

украина

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ одобрило передачу Украине 88 танков Leopard 1, однако есть проблемы с боеприпасами, поскольку эти танки уже не производятся, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в правительственных кругах.По данным издания, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва ранее отклонил просьбу немецкой стороны о поставке боеприпасов для танков Leopard 1. Тот факт, что Берлин пытался получить боеприпасы для этих танков, уже свидетельствует о том, что правительство ФРГ одобрило заявку оборонного концерна Rheinmetall на поставку Украине 88 танков Leopard 1, говорится в материале издания."Разрешение на это есть, говорят в правительственных кругах", - отмечается в публикации.В то же время подчеркивается, что возникли проблемы с боеприпасами, поскольку танки Leopard 1 уже не производятся, а для танков Leopard 2 используются другие боеприпасы.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230203/tanki-1849461537.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, украина, в мире