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Мишустин призвал ЕАЭС к кооперации ради технологического суверенитета - РИА Новости, 03.02.2023
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Мишустин призвал ЕАЭС к кооперации ради технологического суверенитета
Мишустин призвал ЕАЭС к кооперации ради технологического суверенитета - РИА Новости, 03.02.2023
Мишустин призвал ЕАЭС к кооперации ради технологического суверенитета
Ни одна страна в рамках Евразийского экономического союза не располагает достаточным объемом рынка для развития передовых технологий, нужна кооперация для... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:33
2023-02-03T09:35
михаил мишустин
евразийский экономический союз
экономика
россия
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АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Ни одна страна в рамках Евразийского экономического союза не располагает достаточным объемом рынка для развития передовых технологий, нужна кооперация для достижения технологического суверенитета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин, выступая в пятницу на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности", отметил, что Россия в рамках председательства в ЕАЭС призывает всех участников объединения к работе по достижению технологического суверенитета. "Безусловно, существующие продукты удобны. За многие годы мы уже к этому привыкли, но в один прекрасный момент доступ к ним может быть перекрыт. Что при отсутствии собственных решений и любых альтернатив – приведет к хроническому отставанию от остального мира. Можем ли мы себе такое позволить? Конечно, нет. Все правительства государств союза должны направить усилия на достижение технологического суверенитета", - сказал глава российского кабмина. Он подчеркнул, что это вопрос безопасности критически значимой инфраструктуры, развития экономик и улучшения качества жизни людей. "Вместе с тем, следует быть реалистами. Во-первых, ни одна из наших стран не обладает достаточным объемом потребительского рынка, чтобы поддерживать создание и развитие передовых технологий. Но на основе кооперации – мы способны этого добиться", - продолжил Мишустин. "Во-вторых, ни одно государство или объединение не может претендовать на полную технологическую независимость. Отсутствие собственных продуктов и собственных производств в ключевых сферах экономики делает нас недопустимо уязвимыми. Поэтому нам предстоит определить взаимоприемлемый баланс самодостаточности, к которому мы все должны стремиться. Баланс. Россия открыта к такому сотрудничеству с партнерами по ЕАЭС в первую очередь и другими дружественными государствами. Нам есть что предложить", - добавил он.
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михаил мишустин, евразийский экономический союз, экономика, россия
Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Экономика, Россия
09:33 03.02.2023 (обновлено: 09:35 03.02.2023)
 
Мишустин призвал ЕАЭС к кооперации ради технологического суверенитета

Мишустин призвал партнеров в ЕАЭС содействовать достижению технологического суверенитета

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Ни одна страна в рамках Евразийского экономического союза не располагает достаточным объемом рынка для развития передовых технологий, нужна кооперация для достижения технологического суверенитета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин, выступая в пятницу на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности", отметил, что Россия в рамках председательства в ЕАЭС призывает всех участников объединения к работе по достижению технологического суверенитета.
"Безусловно, существующие продукты удобны. За многие годы мы уже к этому привыкли, но в один прекрасный момент доступ к ним может быть перекрыт. Что при отсутствии собственных решений и любых альтернатив – приведет к хроническому отставанию от остального мира. Можем ли мы себе такое позволить? Конечно, нет. Все правительства государств союза должны направить усилия на достижение технологического суверенитета", - сказал глава российского кабмина.
Он подчеркнул, что это вопрос безопасности критически значимой инфраструктуры, развития экономик и улучшения качества жизни людей.
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"Вместе с тем, следует быть реалистами. Во-первых, ни одна из наших стран не обладает достаточным объемом потребительского рынка, чтобы поддерживать создание и развитие передовых технологий. Но на основе кооперации – мы способны этого добиться", - продолжил Мишустин.
"Во-вторых, ни одно государство или объединение не может претендовать на полную технологическую независимость. Отсутствие собственных продуктов и собственных производств в ключевых сферах экономики делает нас недопустимо уязвимыми. Поэтому нам предстоит определить взаимоприемлемый баланс самодостаточности, к которому мы все должны стремиться. Баланс. Россия открыта к такому сотрудничеству с партнерами по ЕАЭС в первую очередь и другими дружественными государствами. Нам есть что предложить", - добавил он.
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Михаил МишустинЕвразийский экономический союзЭкономикаРоссия
 
 
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