https://ria.ru/20230203/suverenitet-1849427694.html

Мишустин призвал ЕАЭС к кооперации ради технологического суверенитета

Мишустин призвал ЕАЭС к кооперации ради технологического суверенитета - РИА Новости, 03.02.2023

Мишустин призвал ЕАЭС к кооперации ради технологического суверенитета

Ни одна страна в рамках Евразийского экономического союза не располагает достаточным объемом рынка для развития передовых технологий, нужна кооперация для... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T09:33

2023-02-03T09:33

2023-02-03T09:35

михаил мишустин

евразийский экономический союз

экономика

россия

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АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Ни одна страна в рамках Евразийского экономического союза не располагает достаточным объемом рынка для развития передовых технологий, нужна кооперация для достижения технологического суверенитета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин, выступая в пятницу на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности", отметил, что Россия в рамках председательства в ЕАЭС призывает всех участников объединения к работе по достижению технологического суверенитета. "Безусловно, существующие продукты удобны. За многие годы мы уже к этому привыкли, но в один прекрасный момент доступ к ним может быть перекрыт. Что при отсутствии собственных решений и любых альтернатив – приведет к хроническому отставанию от остального мира. Можем ли мы себе такое позволить? Конечно, нет. Все правительства государств союза должны направить усилия на достижение технологического суверенитета", - сказал глава российского кабмина. Он подчеркнул, что это вопрос безопасности критически значимой инфраструктуры, развития экономик и улучшения качества жизни людей. "Вместе с тем, следует быть реалистами. Во-первых, ни одна из наших стран не обладает достаточным объемом потребительского рынка, чтобы поддерживать создание и развитие передовых технологий. Но на основе кооперации – мы способны этого добиться", - продолжил Мишустин. "Во-вторых, ни одно государство или объединение не может претендовать на полную технологическую независимость. Отсутствие собственных продуктов и собственных производств в ключевых сферах экономики делает нас недопустимо уязвимыми. Поэтому нам предстоит определить взаимоприемлемый баланс самодостаточности, к которому мы все должны стремиться. Баланс. Россия открыта к такому сотрудничеству с партнерами по ЕАЭС в первую очередь и другими дружественными государствами. Нам есть что предложить", - добавил он.

https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html

https://ria.ru/20230202/eaes-1849270780.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, евразийский экономический союз, экономика, россия