https://ria.ru/20230203/sud-1849428831.html

Суд отправил в СИЗО главу Роспотребнадзора Кузбасса

Суд отправил в СИЗО главу Роспотребнадзора Кузбасса - РИА Новости, 03.02.2023

Суд отправил в СИЗО главу Роспотребнадзора Кузбасса

Центральный районный суд Кемерово отправил в СИЗО главу управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгения Окса, задержанного по подозрению в получении... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T09:40

2023-02-03T09:40

2023-02-03T10:08

происшествия

кемеровская область

кемерово

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КЕМЕРОВО, 3 фев - РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово отправил в СИЗО главу управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгения Окса, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда от 2 февраля удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому Оксу, соответственно, избрана данная мера пресечения на срок до 31 марта 2023 года с содержанием в СИЗО", - сообщили РИА Новости в суде. Как следует из информации, размещенной на сайте ведомства, Евгений Окс был назначен на должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 22 марта 2012 года.

https://ria.ru/20230131/vzyatki-1848752583.html

кемеровская область

кемерово

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемеровская область, кемерово, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)