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Суд отправил в СИЗО главу Роспотребнадзора Кузбасса - РИА Новости, 03.02.2023
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Суд отправил в СИЗО главу Роспотребнадзора Кузбасса
Суд отправил в СИЗО главу Роспотребнадзора Кузбасса - РИА Новости, 03.02.2023
Суд отправил в СИЗО главу Роспотребнадзора Кузбасса
Центральный районный суд Кемерово отправил в СИЗО главу управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгения Окса, задержанного по подозрению в получении... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:40
2023-02-03T10:08
происшествия
кемеровская область
кемерово
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КЕМЕРОВО, 3 фев - РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово отправил в СИЗО главу управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгения Окса, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда от 2 февраля удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому Оксу, соответственно, избрана данная мера пресечения на срок до 31 марта 2023 года с содержанием в СИЗО", - сообщили РИА Новости в суде. Как следует из информации, размещенной на сайте ведомства, Евгений Окс был назначен на должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 22 марта 2012 года.
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происшествия, кемеровская область, кемерово, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Кемеровская область, Кемерово, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
09:40 03.02.2023 (обновлено: 10:08 03.02.2023)
 
Суд отправил в СИЗО главу Роспотребнадзора Кузбасса

Суд отправил в СИЗО главу Роспотребнадзора Кузбасса, задержанного по подозрению во взятке

© Фото : Управление Роспотребнадзора по Кемеровской областиГлава управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгений Окс
Глава управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгений Окс - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области
Глава управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгений Окс. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 3 фев - РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово отправил в СИЗО главу управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгения Окса, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением суда от 2 февраля удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому Оксу, соответственно, избрана данная мера пресечения на срок до 31 марта 2023 года с содержанием в СИЗО", - сообщили РИА Новости в суде.
Как следует из информации, размещенной на сайте ведомства, Евгений Окс был назначен на должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 22 марта 2012 года.
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ПроисшествияКемеровская областьКемеровоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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