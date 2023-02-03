https://ria.ru/20230203/sud-1849400727.html
Прокурор попросит наказание для блогера Белоцерковской*
Прокурор попросит наказание для блогера Белоцерковской* - РИА Новости, 03.02.2023
Прокурор попросит наказание для блогера Белоцерковской*
Прокурор в пятницу в Басманном суде Москвы попросит наказание для блогера Вероники Белоцерковской* (признана иноагентом), обвиняемой в распространении фейков о... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T00:37
2023-02-03T00:37
2023-02-03T00:37
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Прокурор в пятницу в Басманном суде Москвы попросит наказание для блогера Вероники Белоцерковской* (признана иноагентом), обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде. Дело слушается заочно, обвиняемая объявлена в международный розыск. Представляющая ее интересы по назначению защитница заявила о несогласии с позицией гособвинения. По статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти Белоцерковской грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Как полагает следствие, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** (владелец платформы, компания Meta, запрещен в России как экстремистская организация) на своей личной странице три публикации. В них содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче". Белоцерковская* находится за границей, объявлена в международный розыск и заочно арестована в России. В рамках дела также арестовано ее имущество на общую сумму 153 миллиона рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, москва, мариуполь, происшествия
Россия, Москва, Мариуполь, Происшествия
Прокурор попросит наказание для блогера Белоцерковской*
В суде попросят наказание для блогера Белоцерковской*, обвиняемой в распространении фейков
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Прокурор в пятницу в Басманном суде Москвы попросит наказание для блогера Вероники Белоцерковской* (признана иноагентом), обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде.
Дело слушается заочно, обвиняемая объявлена в международный розыск. Представляющая ее интересы по назначению защитница заявила о несогласии с позицией гособвинения. По статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти Белоцерковской грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Как полагает следствие, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** (владелец платформы, компания Meta, запрещен в России как экстремистская организация) на своей личной странице три публикации. В них содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе
и убийстве мирных жителей в Буче".
Белоцерковская* находится за границей, объявлена в международный розыск и заочно арестована в России. В рамках дела также арестовано ее имущество на общую сумму 153 миллиона рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.