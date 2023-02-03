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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе у ТЦ - РИА Новости, 03.02.2023
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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе у ТЦ
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе у ТЦ - РИА Новости, 03.02.2023
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе у ТЦ
Полицейские задержали в одной из гостиниц мужчину, подозреваемого в стрельбе в районе торгового центра в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело по статье... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:15
2023-02-03T09:26
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Полицейские задержали в одной из гостиниц мужчину, подозреваемого в стрельбе в районе торгового центра в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", сообщает региональное ГУМВД.В четверг полиция сообщила, что в дежурную часть поступила информация о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший скрылся на автомобиле. Никто не пострадал."В Ростове-на-Дону полицейские при силовой поддержке бойцов отряда особого назначения по горячим следам в одной из гостиниц города задержали подозреваемого в стрельбе около торгового центра. Им оказался 50-летний житель города Азова", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции изъяли у мужчины самозарядное ружье, из которого он стрелял. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Как сообщал РИА Новости работник ТЦ, который стал очевидцем происшествия в торгово -выставочном комплексе "Димбо", переполох устроил бывший сотрудник, стрелял он холостыми, охранник сумел выбить оружие из его рук и включил сирену, напугавшую злоумышленника. Со слов собеседника агентства, около пяти лет назад у мужчины появились отклонения в психике, его уволили, а после пожалели и приняли обратно на работу, отправив на лечение. Позже его, вероятно, снова уволили, добавил собеседник.
https://ria.ru/20230202/strelba-1849289495.html
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происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
09:15 03.02.2023 (обновлено: 09:26 03.02.2023)
 
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе у ТЦ

На подозреваемого в стрельбе у ТЦ в Ростове-на-Дону завели дело по статье "хулиганство"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Полицейские задержали в одной из гостиниц мужчину, подозреваемого в стрельбе в районе торгового центра в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", сообщает региональное ГУМВД.
В четверг полиция сообщила, что в дежурную часть поступила информация о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший скрылся на автомобиле. Никто не пострадал.
Ростове-на-Дону полицейские при силовой поддержке бойцов отряда особого назначения по горячим следам в одной из гостиниц города задержали подозреваемого в стрельбе около торгового центра. Им оказался 50-летний житель города Азова", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции изъяли у мужчины самозарядное ружье, из которого он стрелял. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как сообщал РИА Новости работник ТЦ, который стал очевидцем происшествия в торгово -выставочном комплексе "Димбо", переполох устроил бывший сотрудник, стрелял он холостыми, охранник сумел выбить оружие из его рук и включил сирену, напугавшую злоумышленника. Со слов собеседника агентства, около пяти лет назад у мужчины появились отклонения в психике, его уволили, а после пожалели и приняли обратно на работу, отправив на лечение. Позже его, вероятно, снова уволили, добавил собеседник.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 16:18
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2022-2023 году
 
ПроисшествияРостов-на-Дону
 
 
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