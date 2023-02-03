https://ria.ru/20230203/strelba-1849425050.html

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе у ТЦ

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе у ТЦ - РИА Новости, 03.02.2023

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе у ТЦ

Полицейские задержали в одной из гостиниц мужчину, подозреваемого в стрельбе в районе торгового центра в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело по статье... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T09:15

2023-02-03T09:15

2023-02-03T09:26

происшествия

ростов-на-дону

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Полицейские задержали в одной из гостиниц мужчину, подозреваемого в стрельбе в районе торгового центра в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", сообщает региональное ГУМВД.В четверг полиция сообщила, что в дежурную часть поступила информация о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший скрылся на автомобиле. Никто не пострадал."В Ростове-на-Дону полицейские при силовой поддержке бойцов отряда особого назначения по горячим следам в одной из гостиниц города задержали подозреваемого в стрельбе около торгового центра. Им оказался 50-летний житель города Азова", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции изъяли у мужчины самозарядное ружье, из которого он стрелял. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Как сообщал РИА Новости работник ТЦ, который стал очевидцем происшествия в торгово -выставочном комплексе "Димбо", переполох устроил бывший сотрудник, стрелял он холостыми, охранник сумел выбить оружие из его рук и включил сирену, напугавшую злоумышленника. Со слов собеседника агентства, около пяти лет назад у мужчины появились отклонения в психике, его уволили, а после пожалели и приняли обратно на работу, отправив на лечение. Позже его, вероятно, снова уволили, добавил собеседник.

https://ria.ru/20230202/strelba-1849289495.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростов-на-дону