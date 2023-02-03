https://ria.ru/20230203/ssha-1849581419.html

"А если бы прилетел из России?" В США испугались шара-шпиона

"А если бы прилетел из России?" В США испугались шара-шпиона - РИА Новости, 03.02.2023

"А если бы прилетел из России?" В США испугались шара-шпиона

Американские пользователи Twitter возмутились реакцией властей на появление якобы "китайского шара-шпиона" в воздушном пространстве страны. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:39

2023-02-03T16:39

2023-02-03T17:40

сша

россия

китай

кевин маккарти

в мире

министерство обороны сша

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американские пользователи Twitter возмутились реакцией властей на появление якобы "китайского шара-шпиона" в воздушном пространстве страны."Почему вы не защищаете воздушное пространство США? Как Китай может запускать воздушный шар-шпион и его не сбивают? Что это за руководство?" — написал Richy Hoffman."Правительство даже не может уже несколько лет запретить TikTok, о чем вообще может идти речь", — сыронизировал Mike."Наконец-то кто-то здравомыслящий требует принять меры в отношении суверенного заклятого врага, который открыто шпионит за нами, а мы слишком напуганы, чтобы даже посмотреть, до чего у них дошли руки. Что это за Министерство обороны, которое узнает о чем-то подобном только после того, как шар уже долетел до Монтаны", — заявил Michael Fishweicher."Если Байден не собирается защищать наш суверенитет, то мы должны освободить его от должности! Он никудышный президент", — подчеркнул Self-Aware."А если бы шар прилетел из России, как бы вы отреагировали?" — задался вопросом Joe.Ранее представитель Пентагона сообщил, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Кана и достиг штата Монтана.Американские военные утверждают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать его не решились из-за риска для гражданских лиц. Опасности для находящихся в воздухе, по заявлению Пентагона, объект не представляет.

https://ria.ru/20230203/oruzhie-1849408917.html

https://ria.ru/20230203/tanki-1849523871.html

сша

россия

китай

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сша, россия, китай, кевин маккарти, в мире, министерство обороны сша