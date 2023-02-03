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США прессуют несогласных с их политикой, заявил Лавров - РИА Новости, 03.02.2023
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США прессуют несогласных с их политикой, заявил Лавров
США прессуют несогласных с их политикой, заявил Лавров - РИА Новости, 03.02.2023
США прессуют несогласных с их политикой, заявил Лавров
США пытаются оказывать давление на тех, кто не согласен жить по их инструкциям, а тем, кто проявляют лояльность, разрешают все, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:34
2023-02-03T11:34
в мире
сша
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США пытаются оказывать давление на тех, кто не согласен жить по их инструкциям, а тем, кто проявляют лояльность, разрешают все, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "США и их европейские союзники действуют в худших традициях колониализма. Тех, кто не согласен жить по инструкции Вашингтона, кто проводит независимый курс, пытаются сдержать путем односторонних санкций, шантажа, угроз, запугивания, а зачастую и откровенного силового давления. Те, кто проявляет лояльность, тем разрешают все", - сказал он, выступая на заседании комиссии Генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержки соотечественников. "Возьмите, например, открытую поддержку украинских неонацистов, которые устроили гонения, чистки физические расправы по этническому и языковому признаку и занимаются этим уже много лет", - добавил он.
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в мире, сша, россия, сергей лавров
В мире, США, Россия, Сергей Лавров
11:34 03.02.2023
 
США прессуют несогласных с их политикой, заявил Лавров

Лавров: США в худших традициях колониализма прессуют несогласных с их политикой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США пытаются оказывать давление на тех, кто не согласен жить по их инструкциям, а тем, кто проявляют лояльность, разрешают все, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"США и их европейские союзники действуют в худших традициях колониализма. Тех, кто не согласен жить по инструкции Вашингтона, кто проводит независимый курс, пытаются сдержать путем односторонних санкций, шантажа, угроз, запугивания, а зачастую и откровенного силового давления. Те, кто проявляет лояльность, тем разрешают все", - сказал он, выступая на заседании комиссии Генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержки соотечественников.
"Возьмите, например, открытую поддержку украинских неонацистов, которые устроили гонения, чистки физические расправы по этническому и языковому признаку и занимаются этим уже много лет", - добавил он.
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