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США прессуют несогласных с их политикой, заявил Лавров
США прессуют несогласных с их политикой, заявил Лавров - РИА Новости, 03.02.2023
США прессуют несогласных с их политикой, заявил Лавров
США пытаются оказывать давление на тех, кто не согласен жить по их инструкциям, а тем, кто проявляют лояльность, разрешают все, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:34
2023-02-03T11:34
2023-02-03T11:34
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сергей лавров
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США пытаются оказывать давление на тех, кто не согласен жить по их инструкциям, а тем, кто проявляют лояльность, разрешают все, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "США и их европейские союзники действуют в худших традициях колониализма. Тех, кто не согласен жить по инструкции Вашингтона, кто проводит независимый курс, пытаются сдержать путем односторонних санкций, шантажа, угроз, запугивания, а зачастую и откровенного силового давления. Те, кто проявляет лояльность, тем разрешают все", - сказал он, выступая на заседании комиссии Генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержки соотечественников. "Возьмите, например, открытую поддержку украинских неонацистов, которые устроили гонения, чистки физические расправы по этническому и языковому признаку и занимаются этим уже много лет", - добавил он.
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в мире, сша, россия, сергей лавров
В мире, США, Россия, Сергей Лавров
США прессуют несогласных с их политикой, заявил Лавров
Лавров: США в худших традициях колониализма прессуют несогласных с их политикой