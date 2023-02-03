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Конгрессвуман потребовала от Байдена сбить китайский зонд в небе над США

Конгрессвуман потребовала от Байдена сбить китайский зонд в небе над США - РИА Новости, 03.02.2023

Конгрессвуман потребовала от Байдена сбить китайский зонд в небе над США

Президент США Джо Байден должен немедленно сбить наблюдательный воздушный шар в небе над страной, который, как полагает Пентагон, принадлежит Китаю и ведет сбор РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T03:14

2023-02-03T03:14

2023-02-03T03:58

в мире

сша

китай

канада

джо байден

дональд трамп

марджори тейлор грин

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден должен немедленно сбить наблюдательный воздушный шар в небе над страной, который, как полагает Пентагон, принадлежит Китаю и ведет сбор информации, с таким требованием выступила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. Грин добавила, что экс-президент США Дональд Трамп "никогда не стал бы терпеть подобное". "Президент Трамп никогда не стал бы терпеть многие вещи, происходящие с Америкой", - подчеркнула она. Ранее в Пентагоне сообщили, что военные последние несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью США. Там выразили уверенность, что пролетающий в небе над страной объект принадлежит Китаю, Байдену было доложено о нем и власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации. Шар прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.

https://ria.ru/20230131/voyna-1848572873.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, канада, джо байден, дональд трамп, марджори тейлор грин, министерство обороны сша