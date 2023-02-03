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Конгрессвуман потребовала от Байдена сбить китайский зонд в небе над США
Конгрессвуман потребовала от Байдена сбить китайский зонд в небе над США - РИА Новости, 03.02.2023
Конгрессвуман потребовала от Байдена сбить китайский зонд в небе над США
Президент США Джо Байден должен немедленно сбить наблюдательный воздушный шар в небе над страной, который, как полагает Пентагон, принадлежит Китаю и ведет сбор РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T03:14
2023-02-03T03:14
2023-02-03T03:58
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден должен немедленно сбить наблюдательный воздушный шар в небе над страной, который, как полагает Пентагон, принадлежит Китаю и ведет сбор информации, с таким требованием выступила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. Грин добавила, что экс-президент США Дональд Трамп "никогда не стал бы терпеть подобное". "Президент Трамп никогда не стал бы терпеть многие вещи, происходящие с Америкой", - подчеркнула она. Ранее в Пентагоне сообщили, что военные последние несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью США. Там выразили уверенность, что пролетающий в небе над страной объект принадлежит Китаю, Байдену было доложено о нем и власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации. Шар прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.
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в мире, сша, китай, канада, джо байден, дональд трамп, марджори тейлор грин, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Канада, Джо Байден, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, Министерство обороны США
03:14 03.02.2023 (обновлено: 03:58 03.02.2023)
Конгрессвуман потребовала от Байдена сбить китайский зонд в небе над США
Конгрессвуман Грин: Байден должен немедленно сбить наблюдательный зонд в небе над США