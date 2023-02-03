https://ria.ru/20230203/ssha-1849403067.html
В Пентагоне заявили о китайском разведывательном зонде над территорией США
В Пентагоне заявили о китайском разведывательном зонде над территорией США - РИА Новости, 03.02.2023
В Пентагоне заявили о китайском разведывательном зонде над территорией США
Американские военные последние несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью США, который принадлежит Китаю, передает телеканал... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T01:12
2023-02-03T01:12
2023-02-03T09:15
в мире
сша
канада
монтана
патрик райдер
nbc
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747333415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5882165fa51a3527975383645a0682d6.jpg
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Американские военные последние несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью США, который принадлежит Китаю, передает телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.Зонд прилетел со стороны Алеутских островов, пересек территорию Канады и достиг штата Монтана. Власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только обнаружили его, добавил Райдер.Высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге выразил уверенность, что зонд принадлежит КНР. О случившемся доложили президенту США Джо Байдену.Зонд, по утверждению представителя Пентагона, не представляет угрозы гражданам и летит выше уровня, на котором пролегают трассы авиалайнеров. Военные решили пока его не сбивать. США связались с китайской стороной через посольство КНР в Вашингтоне и американское посольство в Пекине. "Учитывая серьезность ситуации, мы связывались с ними, но я не буду углубляться в содержание общения. Мы ясно дали понять, что сделаем все необходимое для защиты наших людей и территории", — добавил спикер.Пекин пока не прокомментировал это заявление.Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.Впоследствии Госдепартамент, комментируя возможность поездки на остров нового спикера, заявил, что конгрессмены полностью независимы в своих решениях относительно подобных визитов.
https://ria.ru/20230131/voyna-1848572873.html
https://ria.ru/20230130/konflikty-1848533912.html
сша
канада
монтана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747333415_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4753773f0a25de694e4b30d7b0da215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, канада, монтана, патрик райдер, nbc, министерство обороны сша
В мире, США, Канада, Монтана, Патрик Райдер, NBC, Министерство обороны США
01:12 03.02.2023 (обновлено: 09:15 03.02.2023)
В Пентагоне заявили о китайском разведывательном зонде над территорией США
Пентагон заявил об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР над территорией США
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости.
Американские военные последние несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью США, который принадлежит Китаю, передает
телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
Зонд прилетел со стороны Алеутских островов, пересек территорию Канады
и достиг штата Монтана
. Власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только обнаружили его, добавил Райдер.
Высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге выразил уверенность, что зонд принадлежит КНР. О случившемся доложили президенту США Джо Байдену.
Зонд, по утверждению представителя Пентагона, не представляет угрозы гражданам и летит выше уровня, на котором пролегают трассы авиалайнеров. Военные решили пока его не сбивать.
"Риск при ситуации, когда он будет сбит и повредит кого-нибудь или какую-нибудь собственность, не стоит того", — заявил представитель военного ведомства.
США связались с китайской стороной через посольство КНР в Вашингтоне и американское посольство в Пекине.
"Учитывая серьезность ситуации, мы связывались с ними, но я не буду углубляться в содержание общения. Мы ясно дали понять, что сделаем все необходимое для защиты наших людей и территории", — добавил спикер.
Пекин пока не прокомментировал это заявление.
Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.
Впоследствии Госдепартамент, комментируя возможность поездки на остров нового спикера, заявил, что конгрессмены полностью независимы в своих решениях относительно подобных визитов.