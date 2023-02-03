https://ria.ru/20230203/ssha-1849403067.html

В Пентагоне заявили о китайском разведывательном зонде над территорией США

В Пентагоне заявили о китайском разведывательном зонде над территорией США - РИА Новости, 03.02.2023

В Пентагоне заявили о китайском разведывательном зонде над территорией США

Американские военные последние несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью США, который принадлежит Китаю, передает телеканал... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T01:12

2023-02-03T01:12

2023-02-03T09:15

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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Американские военные последние несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью США, который принадлежит Китаю, передает телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.Зонд прилетел со стороны Алеутских островов, пересек территорию Канады и достиг штата Монтана. Власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только обнаружили его, добавил Райдер.Высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге выразил уверенность, что зонд принадлежит КНР. О случившемся доложили президенту США Джо Байдену.Зонд, по утверждению представителя Пентагона, не представляет угрозы гражданам и летит выше уровня, на котором пролегают трассы авиалайнеров. Военные решили пока его не сбивать. США связались с китайской стороной через посольство КНР в Вашингтоне и американское посольство в Пекине. "Учитывая серьезность ситуации, мы связывались с ними, но я не буду углубляться в содержание общения. Мы ясно дали понять, что сделаем все необходимое для защиты наших людей и территории", — добавил спикер.Пекин пока не прокомментировал это заявление.Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.Впоследствии Госдепартамент, комментируя возможность поездки на остров нового спикера, заявил, что конгрессмены полностью независимы в своих решениях относительно подобных визитов.

https://ria.ru/20230131/voyna-1848572873.html

https://ria.ru/20230130/konflikty-1848533912.html

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в мире, сша, канада, монтана, патрик райдер, nbc, министерство обороны сша