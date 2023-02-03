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В Пентагоне заявили о китайском разведывательном зонде над территорией США - РИА Новости, 03.02.2023
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В Пентагоне заявили о китайском разведывательном зонде над территорией США
В Пентагоне заявили о китайском разведывательном зонде над территорией США - РИА Новости, 03.02.2023
В Пентагоне заявили о китайском разведывательном зонде над территорией США
Американские военные последние несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью США, который принадлежит Китаю, передает телеканал... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T01:12
2023-02-03T09:15
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Американские военные последние несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью США, который принадлежит Китаю, передает телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.Зонд прилетел со стороны Алеутских островов, пересек территорию Канады и достиг штата Монтана. Власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только обнаружили его, добавил Райдер.Высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге выразил уверенность, что зонд принадлежит КНР. О случившемся доложили президенту США Джо Байдену.Зонд, по утверждению представителя Пентагона, не представляет угрозы гражданам и летит выше уровня, на котором пролегают трассы авиалайнеров. Военные решили пока его не сбивать. США связались с китайской стороной через посольство КНР в Вашингтоне и американское посольство в Пекине. "Учитывая серьезность ситуации, мы связывались с ними, но я не буду углубляться в содержание общения. Мы ясно дали понять, что сделаем все необходимое для защиты наших людей и территории", — добавил спикер.Пекин пока не прокомментировал это заявление.Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.Впоследствии Госдепартамент, комментируя возможность поездки на остров нового спикера, заявил, что конгрессмены полностью независимы в своих решениях относительно подобных визитов.
https://ria.ru/20230131/voyna-1848572873.html
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в мире, сша, канада, монтана, патрик райдер, nbc, министерство обороны сша
В мире, США, Канада, Монтана, Патрик Райдер, NBC, Министерство обороны США
01:12 03.02.2023 (обновлено: 09:15 03.02.2023)
 
В Пентагоне заявили о китайском разведывательном зонде над территорией США

Пентагон заявил об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР над территорией США

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenАмериканский военный
Американский военный - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
Американский военный. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Американские военные последние несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью США, который принадлежит Китаю, передает телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
Зонд прилетел со стороны Алеутских островов, пересек территорию Канады и достиг штата Монтана. Власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только обнаружили его, добавил Райдер.
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Высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге выразил уверенность, что зонд принадлежит КНР. О случившемся доложили президенту США Джо Байдену.
Зонд, по утверждению представителя Пентагона, не представляет угрозы гражданам и летит выше уровня, на котором пролегают трассы авиалайнеров. Военные решили пока его не сбивать.

"Риск при ситуации, когда он будет сбит и повредит кого-нибудь или какую-нибудь собственность, не стоит того", — заявил представитель военного ведомства.

США связались с китайской стороной через посольство КНР в Вашингтоне и американское посольство в Пекине.
"Учитывая серьезность ситуации, мы связывались с ними, но я не буду углубляться в содержание общения. Мы ясно дали понять, что сделаем все необходимое для защиты наших людей и территории", — добавил спикер.
Пекин пока не прокомментировал это заявление.
Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.
Впоследствии Госдепартамент, комментируя возможность поездки на остров нового спикера, заявил, что конгрессмены полностью независимы в своих решениях относительно подобных визитов.
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В миреСШАКанадаМонтанаПатрик РайдерNBCМинистерство обороны США
 
 
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