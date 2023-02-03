https://ria.ru/20230203/sportbaza-1849602861.html

Глава ФТАР предложил создать тренировочную базу для спортсменов в Адыгее

Глава ФТАР предложил создать тренировочную базу для спортсменов в Адыгее - РИА Новости, 03.02.2023

Глава ФТАР предложил создать тренировочную базу для спортсменов в Адыгее

Власти Адыгеи изучат предложение руководства Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) о создании в регионе тренировочной и восстановительной базы для... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:33

2023-02-03T17:33

2023-02-03T17:33

республика адыгея

республика адыгея

максим агапитов

мурат кумпилов

федерация тяжелой атлетики россии (фтар)

россия

майкоп

спорт

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МАЙКОП, 3 фев – РИА Новости. Власти Адыгеи изучат предложение руководства Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) о создании в регионе тренировочной и восстановительной базы для спортсменов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент ФТАР Максим Агапитов в пятницу обсудили развитие этого вида спорта в регионе и ход работы над проектом республиканского Центра тяжёлой атлетики."Место для него (республиканского Центра тяжёлой атлетики – ред.) уже выбрано, сейчас идёт подготовка проектной документации. Мы готовы продолжать сотрудничество, создавать условия для проведения в регионе сборов и соревнований всероссийского уровня", – заявил в ходе встречи Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.Президент ФТАР, в свою очередь, рассказал главе республики о ходе подготовки к проведению в Майкопе Первенства России по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек, а также всероссийского турнира среди ветеранов – соревнования запланированы на осень. При этом он отметил, что на сегодняшний день восемь спортсменов из Адыгеи входят в состав сборной команды страны, а республика является одним из регионов-лидеров в РФ по этому виду спорта."Агапитов подчеркнул, что в Адыгее есть все условия для проведения как соревнований высокого уровня, так и тренировок и сборов спортсменов со всей страны. С учётом этого президент ФТАР предложил создать в республике федеральную базу, где могли бы проходить восстановление и тренироваться спортсмены российских команд по различным видам спорта. Глава региона поддержал идею данного проекта и поручил проработать возможность его реализации", - отмечается в релизе.

https://ria.ru/20221202/kumpilov-1835951875.html

республика адыгея

россия

майкоп

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика адыгея, максим агапитов, мурат кумпилов, федерация тяжелой атлетики россии (фтар), россия, майкоп, спорт