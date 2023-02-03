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Глава ФТАР предложил создать тренировочную базу для спортсменов в Адыгее - РИА Новости, 03.02.2023
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20230203/sportbaza-1849602861.html
Глава ФТАР предложил создать тренировочную базу для спортсменов в Адыгее
Глава ФТАР предложил создать тренировочную базу для спортсменов в Адыгее - РИА Новости, 03.02.2023
Глава ФТАР предложил создать тренировочную базу для спортсменов в Адыгее
Власти Адыгеи изучат предложение руководства Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) о создании в регионе тренировочной и восстановительной базы для... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:33
2023-02-03T17:33
республика адыгея
республика адыгея
максим агапитов
мурат кумпилов
федерация тяжелой атлетики россии (фтар)
россия
майкоп
спорт
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МАЙКОП, 3 фев – РИА Новости. Власти Адыгеи изучат предложение руководства Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) о создании в регионе тренировочной и восстановительной базы для спортсменов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент ФТАР Максим Агапитов в пятницу обсудили развитие этого вида спорта в регионе и ход работы над проектом республиканского Центра тяжёлой атлетики."Место для него (республиканского Центра тяжёлой атлетики – ред.) уже выбрано, сейчас идёт подготовка проектной документации. Мы готовы продолжать сотрудничество, создавать условия для проведения в регионе сборов и соревнований всероссийского уровня", – заявил в ходе встречи Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.Президент ФТАР, в свою очередь, рассказал главе республики о ходе подготовки к проведению в Майкопе Первенства России по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек, а также всероссийского турнира среди ветеранов – соревнования запланированы на осень. При этом он отметил, что на сегодняшний день восемь спортсменов из Адыгеи входят в состав сборной команды страны, а республика является одним из регионов-лидеров в РФ по этому виду спорта."Агапитов подчеркнул, что в Адыгее есть все условия для проведения как соревнований высокого уровня, так и тренировок и сборов спортсменов со всей страны. С учётом этого президент ФТАР предложил создать в республике федеральную базу, где могли бы проходить восстановление и тренироваться спортсмены российских команд по различным видам спорта. Глава региона поддержал идею данного проекта и поручил проработать возможность его реализации", - отмечается в релизе.
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республика адыгея, максим агапитов, мурат кумпилов, федерация тяжелой атлетики россии (фтар), россия, майкоп, спорт
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Максим Агапитов, Мурат Кумпилов, Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР), Россия, Майкоп, Спорт
17:33 03.02.2023
 

Глава ФТАР предложил создать тренировочную базу для спортсменов в Адыгее

© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент ФТАР Максим Агапитов во время встречи
 Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент ФТАР Максим Агапитов во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент ФТАР Максим Агапитов во время встречи
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 3 фев – РИА Новости. Власти Адыгеи изучат предложение руководства Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) о создании в регионе тренировочной и восстановительной базы для спортсменов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент ФТАР Максим Агапитов в пятницу обсудили развитие этого вида спорта в регионе и ход работы над проектом республиканского Центра тяжёлой атлетики.
"Место для него (республиканского Центра тяжёлой атлетики – ред.) уже выбрано, сейчас идёт подготовка проектной документации. Мы готовы продолжать сотрудничество, создавать условия для проведения в регионе сборов и соревнований всероссийского уровня", – заявил в ходе встречи Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
Президент ФТАР, в свою очередь, рассказал главе республики о ходе подготовки к проведению в Майкопе Первенства России по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек, а также всероссийского турнира среди ветеранов – соревнования запланированы на осень. При этом он отметил, что на сегодняшний день восемь спортсменов из Адыгеи входят в состав сборной команды страны, а республика является одним из регионов-лидеров в РФ по этому виду спорта.
"Агапитов подчеркнул, что в Адыгее есть все условия для проведения как соревнований высокого уровня, так и тренировок и сборов спортсменов со всей страны. С учётом этого президент ФТАР предложил создать в республике федеральную базу, где могли бы проходить восстановление и тренироваться спортсмены российских команд по различным видам спорта. Глава региона поддержал идею данного проекта и поручил проработать возможность его реализации", - отмечается в релизе.
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Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМаксим АгапитовМурат КумпиловФедерация тяжелой атлетики России (ФТАР)РоссияМайкопСпорт
 
 
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