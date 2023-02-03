https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849672793.html

Спецоперация, 3 февраля: Пентагон поставит Киеву дальнобойные снаряды

Спецоперация, 3 февраля: Пентагон поставит Киеву дальнобойные снаряды - РИА Новости, 03.02.2023

Спецоперация, 3 февраля: Пентагон поставит Киеву дальнобойные снаряды

США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. Пакет включает дальнобойные снаряды GLSDB, при этом в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T23:17

2023-02-03T23:17

2023-02-03T23:23

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир зеленский

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евросоюз

госдума рф

javelin (птрк)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. Пакет включает дальнобойные снаряды GLSDB, при этом в Пентагоне отметили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования этих снарядов для ударов по Крыму. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал не забывать сказанные накануне в Волгограде слова Владимира Путина о том, что "современная война с Россией будет совсем другой". Поставка Западом оружия УкраинеСогласно обнародованному перечню, новый пакет военной помощи включает в себя: дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, дополнительные 155-мм артиллерийские и 120-мм минометные снаряды, 190 крупнокалиберных пулеметов, 181 машину с противоминной защитой, 250 противотанковых комплексов Javelin, 2 тысячи противотанковых ракет и снаряжение для холодной погоды. Помимо этого, США передадут Украине два ЗРК HAWK, зенитные боеприпасы, оборудование для обслуживания ее систем ПВО, радары воздушного наблюдения, беспилотные летательные аппараты Puma, высокоточные ракеты, медикаменты и прочее снаряжение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя очередной пакет помощи Украине, напомнил о словах Путина, который заявил, что те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией, не понимают, что "современная война с Россией будет для них совсем другой". Российский лидер в четверг подчеркнул также, что РФ свои танки к границам западных стран не посылает, но у Москвы "есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится". США стали не единственной страной, заявившей в этот день о военной помощи Киеву. Как пишет Süddeutsche Zeitung, Берлин одобрил передачу Украине 88 танков Leopard 1, но есть проблемы с боеприпасами для них. Польша начала учить украинских солдат обращаться с танками Leopard, сообщает министерство обороны, это первый этап в процессе передачи танков Киеву. В то же время запорожский добровольческий батальон имени Судоплатова объявил вознаграждение в 12 миллионов рублей за каждый трофейный Leopard, Abrams или Challenger в исправном состоянии. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что намерения Запада отправить немецкие танки на Украину объединили россиян и резко увеличили поддержку специальной военной операции. Ход спецоперацииРоссийские военные взяли в полукольцо Угледар в ДНР, освобождение города идет по аналогии с Артемовском, заявил РИА Новости советник врио главы республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался озвучить потери в Артемовске, но заявил, что Украина "платит высочайшую цену" за удержание города. Минобороны РФ в сводке сообщило, что российские военные впервые в ходе спецоперации уничтожили норвежский ЗРК NASAMS, о поставке которых Киеву стало известно осенью. Обстрелы и теракты со стороны УкраиныВ Энергодаре произошел теракт - подорван автомобиль, в результате взрыва погиб сотрудник полиции, сообщило местное ГУ МВД. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система ПВО отразила украинский ракетный удар по Стародубскому муниципальному округу Брянской области, сбиты четыре ракеты, пострадавших и разрушений нет. Поддержка участников спецоперацииВ Крыму национализировали порядка 500 имущественных объектов украинских олигархов Рената Ахметова, Игоря Коломойского, других украинских политиков и бизнесменов. Все средства от продажи имущества будут направлены на оснащение участников спецоперации, заявил глава республики Сергей Аксенов. Глава семейного комитета Госдумы Нина Останина предложила выплачивать 50% денежного довольствия пропавших без вести военных их семьям (до выяснения судьбы пропавшего); Мирные переговорыПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой появившиеся в швейцарской прессе утверждения о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву и предлагал 20% территории Украины. Заместитель представителя Совета по нацбезопасности при Белом доме США Шон Дэвитт также опроверг эти сообщения, назвав их неточными. ЕС "всегда открыт" для переговоров по Украине, но не видит политической воли для их начала со стороны Москвы, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что это неправда, и что ЕС сам инвестирует не в урегулирование, а в затягивание конфликта на Украине. А вот премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам саммита "ЕС - Украина" в Киеве заявила, что Владимир Зеленский "работает над планом", который позволить начать мирный диалог. При этом она отметила, что для достижения справедливого мира Запад должен "наращивать усилия" и продолжать помогать Киеву.

https://ria.ru/20230203/strategiya-1849561405.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный украинский военный об убийстве гражданских Пленный украинский военный в беседе с РИА Новости сознался в убийстве девяти гражданских в Волновахском районе ДНР в марте 2022 года, при этом семь человек, включая трех женщин, он убил выстрелом из гранатомета по жилому дому по приказу своего командования. 2023-02-03T23:17 true PT3M14S

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Кадры с рынка в Горловке после ночного обстрела ВСУ Инфраструктура центрального рынка, торговые ряды и магазин повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 февраля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): зафиксированы повреждения инфраструктуры центрального рынка; также повреждены торговые ряды", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. 2023-02-03T23:17 true PT0M35S

"За душу цепляет". Дети отправили письма солдатам на передовую Дети передали письма на передовую воинам-сибирякам 2023-02-03T23:17 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, владимир зеленский, пентагон, евросоюз, госдума рф, javelin (птрк), m1 abrams