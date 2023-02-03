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Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Антоновки
Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Антоновки - РИА Новости, 03.02.2023
Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Антоновки
Российские военные уничтожили за сутки три самоходки – одну "Акацию" и две "Гвоздики", а также пусковую установку американской системы РСЗО HIMARS на Херсонском РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:02
2023-02-03T15:02
2023-02-03T20:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
рсзо himars
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российские военные уничтожили за сутки три самоходки – одну "Акацию" и две "Гвоздики", а также пусковую установку американской системы РСЗО HIMARS на Херсонском направлении, заявили в пятницу в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - добавили в МО РФ.Также поражены три склада с боеприпасами украинских военных в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), РСЗО HIMARS
15:02 03.02.2023 (обновлено: 20:26 03.02.2023)
Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Антоновки
В Херсонской области уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS и три склада с боеприпасами