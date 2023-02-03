https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849544499.html

Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Антоновки

Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Антоновки - РИА Новости, 03.02.2023

Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Антоновки

Российские военные уничтожили за сутки три самоходки – одну "Акацию" и две "Гвоздики", а также пусковую установку американской системы РСЗО HIMARS на Херсонском РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:02

2023-02-03T15:02

2023-02-03T20:26

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

рсзо himars

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российские военные уничтожили за сутки три самоходки – одну "Акацию" и две "Гвоздики", а также пусковую установку американской системы РСЗО HIMARS на Херсонском направлении, заявили в пятницу в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - добавили в МО РФ.Также поражены три склада с боеприпасами украинских военных в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо himars