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Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Антоновки - РИА Новости, 03.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849544499.html
Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Антоновки
Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Антоновки - РИА Новости, 03.02.2023
Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Антоновки
Российские военные уничтожили за сутки три самоходки – одну "Акацию" и две "Гвоздики", а также пусковую установку американской системы РСЗО HIMARS на Херсонском РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:02
2023-02-03T20:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
рсзо himars
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российские военные уничтожили за сутки три самоходки – одну "Акацию" и две "Гвоздики", а также пусковую установку американской системы РСЗО HIMARS на Херсонском направлении, заявили в пятницу в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - добавили в МО РФ.Также поражены три склада с боеприпасами украинских военных в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка.
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херсонская область
россия
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херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), РСЗО HIMARS
15:02 03.02.2023 (обновлено: 20:26 03.02.2023)
 
Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Антоновки

В Херсонской области уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS и три склада с боеприпасами

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российские военные уничтожили за сутки три самоходки – одну "Акацию" и две "Гвоздики", а также пусковую установку американской системы РСЗО HIMARS на Херсонском направлении, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - добавили в МО РФ.
Также поражены три склада с боеприпасами украинских военных в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РСЗО HIMARS
 
 
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