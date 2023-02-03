https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849539720.html
Потери Украины на Запорожском направлении за сутки превысили 20 человек
Потери Украины на Запорожском направлении за сутки превысили 20 человек - РИА Новости, 03.02.2023
Потери Украины на Запорожском направлении за сутки превысили 20 человек
Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 20 украинских военных и 4 гаубицы, включая одну американскую РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:56
2023-02-03T14:56
2023-02-03T15:08
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 20 украинских военных и 4 гаубицы, включая одну американскую M777, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Запорожском направлении огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям 108-й и 110-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Левадное, Марфополь и Луговское Запорожской области. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 20-ти украинских военнослужащих, артиллерийская система М-777 производства США, две гаубицы Д-20, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, запорожская область
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14:56 03.02.2023 (обновлено: 15:08 03.02.2023)
Потери Украины на Запорожском направлении за сутки превысили 20 человек
Минобороны России: на Запорожском направлении потери Украины за сутки превысили 20 человек