https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849539720.html

Потери Украины на Запорожском направлении за сутки превысили 20 человек

Потери Украины на Запорожском направлении за сутки превысили 20 человек - РИА Новости, 03.02.2023

Потери Украины на Запорожском направлении за сутки превысили 20 человек

Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 20 украинских военных и 4 гаубицы, включая одну американскую РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:56

2023-02-03T14:56

2023-02-03T15:08

специальная военная операция на украине

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 20 украинских военных и 4 гаубицы, включая одну американскую M777, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Запорожском направлении огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям 108-й и 110-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Левадное, Марфополь и Луговское Запорожской области. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 20-ти украинских военнослужащих, артиллерийская система М-777 производства США, две гаубицы Д-20, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, запорожская область