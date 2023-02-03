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Потери Украины на Запорожском направлении за сутки превысили 20 человек - РИА Новости, 03.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849539720.html
Потери Украины на Запорожском направлении за сутки превысили 20 человек
Потери Украины на Запорожском направлении за сутки превысили 20 человек - РИА Новости, 03.02.2023
Потери Украины на Запорожском направлении за сутки превысили 20 человек
Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 20 украинских военных и 4 гаубицы, включая одну американскую РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:56
2023-02-03T15:08
специальная военная операция на украине
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 20 украинских военных и 4 гаубицы, включая одну американскую M777, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Запорожском направлении огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям 108-й и 110-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Левадное, Марфополь и Луговское Запорожской области. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 20-ти украинских военнослужащих, артиллерийская система М-777 производства США, две гаубицы Д-20, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
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украина
россия
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украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Запорожская область
14:56 03.02.2023 (обновлено: 15:08 03.02.2023)
 
Потери Украины на Запорожском направлении за сутки превысили 20 человек

Минобороны России: на Запорожском направлении потери Украины за сутки превысили 20 человек

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкБронированные самоходные машины БРМ-1К на гусеничном ходу в зоне проведения спецоперации
Бронированные самоходные машины БРМ-1К на гусеничном ходу в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Бронированные самоходные машины БРМ-1К на гусеничном ходу в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 20 украинских военных и 4 гаубицы, включая одну американскую M777, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На Запорожском направлении огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям 108-й и 110-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Левадное, Марфополь и Луговское Запорожской области. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 20-ти украинских военнослужащих, артиллерийская система М-777 производства США, две гаубицы Д-20, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреЗапорожская область
 
 
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