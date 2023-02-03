https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849538280.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.02.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.02.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:11

2023-02-03T17:11

2023-02-03T17:33

россия

украина

инфографика

луганская народная республика

донецкая народная республика

спецоперация

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 февраля 2023 годаЗа минувшие сутки российские части нанесли противнику огневое поражение в Харьковской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на Донецком направлении. Пресс-служба основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина сообщила об установлении контроля над селом Николаевка (находится к северу от Артемовска).Параллельно ликвидированы 103 района скопления живой силы и техники, 86 артиллерийских расчетов, семь складов боеприпасов, хранилище топлива. Истребительная авиация и средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 и семь беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 382 самолета, 206 вертолетов, 3008 беспилотников, 403 зенитных ракетных комплекса, 1004 реактивные системы залпового огня, 7723 танка и других бронемашин, 3988 орудий полевой артиллерии и 8255 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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