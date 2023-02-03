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Роскосмос назвал сроки возвращения на Землю поврежденного "Союза МС-22" - РИА Новости, 03.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230203/soyuz-1849648947.html
Роскосмос назвал сроки возвращения на Землю поврежденного "Союза МС-22"
Роскосмос назвал сроки возвращения на Землю поврежденного "Союза МС-22" - РИА Новости, 03.02.2023
Роскосмос назвал сроки возвращения на Землю поврежденного "Союза МС-22"
Повреждённый космический корабль "Союз МС-22" в беспилотном режиме вернётся с Международной космической станции (МКС) на Землю в марте, сообщили в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T20:11
2023-02-03T20:23
наука
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Повреждённый космический корабль "Союз МС-22" в беспилотном режиме вернётся с Международной космической станции (МКС) на Землю в марте, сообщили в Telegram-канале Роскосмоса. "Корабль "Союз МС-22" вернётся домой в марте 2023", - говорится в сообщении. В Роскосмосе напомнили, что на борту корабля не будет космонавтов, но беспилотный "Союз" доставит на Землю грузы и научное оборудование. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, находящиеся на МКС, подготовили его к отправке. Ранее "Роскосмос" сообщил, что 20 февраля к МКС отправится "Союз МС-23", полет которого изначально был запланирован на 16 марта. Он полетит в беспилотном режиме, чтобы забрать со станции экипаж "Союза МС-22" - Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио. Их корабль с неисправной системой охлаждения было решено возвращать без экипажа из соображений безопасности. Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря. Из контура охлаждения вышел весь хладагент, а саму систему специалисты признали неработоспособной. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.
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космос - риа наука, земля, анна кикина, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Анна Кикина, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
20:11 03.02.2023 (обновлено: 20:23 03.02.2023)
 
Роскосмос назвал сроки возвращения на Землю поврежденного "Союза МС-22"

Роскосмос: поврежденный "Союз МС-22" вернется с МКС на Землю в беспилотном режим в марте

© NASA TVОбследование корабля "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения
Обследование корабля Союз МС-22 после обнаружения разгерметизации системы охлаждения
© NASA TV
Обследование корабля "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Повреждённый космический корабль "Союз МС-22" в беспилотном режиме вернётся с Международной космической станции (МКС) на Землю в марте, сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.
"Корабль "Союз МС-22" вернётся домой в марте 2023", - говорится в сообщении.
В Роскосмосе напомнили, что на борту корабля не будет космонавтов, но беспилотный "Союз" доставит на Землю грузы и научное оборудование. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, находящиеся на МКС, подготовили его к отправке.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что 20 февраля к МКС отправится "Союз МС-23", полет которого изначально был запланирован на 16 марта. Он полетит в беспилотном режиме, чтобы забрать со станции экипаж "Союза МС-22" - Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио. Их корабль с неисправной системой охлаждения было решено возвращать без экипажа из соображений безопасности.
Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря. Из контура охлаждения вышел весь хладагент, а саму систему специалисты признали неработоспособной. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.
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