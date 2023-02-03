https://ria.ru/20230203/soyuz-1849648947.html

Роскосмос назвал сроки возвращения на Землю поврежденного "Союза МС-22"

Роскосмос назвал сроки возвращения на Землю поврежденного "Союза МС-22" - РИА Новости, 03.02.2023

Роскосмос назвал сроки возвращения на Землю поврежденного "Союза МС-22"

Повреждённый космический корабль "Союз МС-22" в беспилотном режиме вернётся с Международной космической станции (МКС) на Землю в марте, сообщили в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T20:11

2023-02-03T20:11

2023-02-03T20:23

наука

космос - риа наука

земля

анна кикина

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Повреждённый космический корабль "Союз МС-22" в беспилотном режиме вернётся с Международной космической станции (МКС) на Землю в марте, сообщили в Telegram-канале Роскосмоса. "Корабль "Союз МС-22" вернётся домой в марте 2023", - говорится в сообщении. В Роскосмосе напомнили, что на борту корабля не будет космонавтов, но беспилотный "Союз" доставит на Землю грузы и научное оборудование. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, находящиеся на МКС, подготовили его к отправке. Ранее "Роскосмос" сообщил, что 20 февраля к МКС отправится "Союз МС-23", полет которого изначально был запланирован на 16 марта. Он полетит в беспилотном режиме, чтобы забрать со станции экипаж "Союза МС-22" - Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио. Их корабль с неисправной системой охлаждения было решено возвращать без экипажа из соображений безопасности. Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря. Из контура охлаждения вышел весь хладагент, а саму систему специалисты признали неработоспособной. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.

https://ria.ru/20230203/korrektsiya-1849512630.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, земля, анна кикина, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, международная космическая станция (мкс)