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Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 03.02.2023
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Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 03.02.2023
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:37
2023-02-03T12:37
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Если сам президент решит обозначить тему, мы вам покажем, если нет, то расскажем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230203/politika-1849468888.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
12:37 03.02.2023
 
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Если сам президент решит обозначить тему, мы вам покажем, если нет, то расскажем", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСовет Безопасности РФ
 
 
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