https://ria.ru/20230203/sovbez-1849484006.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 03.02.2023

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:37

2023-02-03T12:37

2023-02-03T12:37

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Если сам президент решит обозначить тему, мы вам покажем, если нет, то расскажем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230203/politika-1849468888.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф