https://ria.ru/20230203/sovbez-1849484006.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 03.02.2023
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:37
2023-02-03T12:37
2023-02-03T12:37
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Если сам президент решит обозначить тему, мы вам покажем, если нет, то расскажем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230203/politika-1849468888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент Путин проведет в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности