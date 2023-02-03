https://ria.ru/20230203/soft-1849433508.html

Россия имеет собственные аналоги для иностранного софта, заявил Мишустин

Россия имеет собственные аналоги для иностранного софта, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.02.2023

Россия имеет собственные аналоги для иностранного софта, заявил Мишустин

Россия имеет собственные аналоги для большинства иностранного софта, идет работа по их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств, рассказал... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:10

2023-02-03T10:10

2023-02-03T10:10

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Россия имеет собственные аналоги для большинства иностранного софта, идет работа по их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Для большинства иностранного софта - около уже 85% - существуют российские аналоги. Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств. Поддерживаем создание новых программных продуктов", - сказал Мишустин, выступая в пятницу на пленарной сессии Алма-Атинского Digital форума. Он напомнил, что в России создана система центров компетенций, в деятельность которых вовлечены свыше 500 российских компаний. Российский премьер подчеркнул, что в центрах не просто создают замену зарубежным аналогам, а работают над конкурентоспособным продуктом, который в перспективе сможет выйти на международный рынок. "При отборе проектов учитывались возможности их тиражирования, экспортный потенциал, готовность к реализации в других странах. Я абсолютно уверен, что партнерам по Евразийскому экономическому союзу это как минимум будет интересно", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20230202/zanyatost-1849128280.html

https://ria.ru/20230201/sistema-1848829142.html

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз