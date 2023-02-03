Россия имеет собственные аналоги для иностранного софта, заявил Мишустин
Мишустин: Россия имеет собственные аналоги для около 85 процентов иностранного софта
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Россия имеет собственные аналоги для большинства иностранного софта, идет работа по их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Для большинства иностранного софта - около уже 85% - существуют российские аналоги. Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств. Поддерживаем создание новых программных продуктов", - сказал Мишустин, выступая в пятницу на пленарной сессии Алма-Атинского Digital форума.
Он напомнил, что в России создана система центров компетенций, в деятельность которых вовлечены свыше 500 российских компаний.
"Разработчики, управленцы, представители деловых кругов и власти объединены общей целью - чтобы на предприятиях было востребованное и удобное программное обеспечение, ничуть не уступающее иностранному. Отобрано почти 200 инициатив. Некоторые готовы к внедрению и уже к масштабированию. Свыше 30 будут реализованы в течение этого и следующего годов", - сообщил Мишустин.
Российский премьер подчеркнул, что в центрах не просто создают замену зарубежным аналогам, а работают над конкурентоспособным продуктом, который в перспективе сможет выйти на международный рынок.
"При отборе проектов учитывались возможности их тиражирования, экспортный потенциал, готовность к реализации в других странах. Я абсолютно уверен, что партнерам по Евразийскому экономическому союзу это как минимум будет интересно", - добавил Мишустин.