Рейтинг@Mail.ru
Россия имеет собственные аналоги для иностранного софта, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/soft-1849433508.html
Россия имеет собственные аналоги для иностранного софта, заявил Мишустин
Россия имеет собственные аналоги для иностранного софта, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.02.2023
Россия имеет собственные аналоги для иностранного софта, заявил Мишустин
Россия имеет собственные аналоги для большинства иностранного софта, идет работа по их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств, рассказал... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:10
2023-02-03T10:10
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838391182_0:48:3155:1823_1920x0_80_0_0_7220691f61852320b0db1418b58c7ba4.jpg
АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Россия имеет собственные аналоги для большинства иностранного софта, идет работа по их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Для большинства иностранного софта - около уже 85% - существуют российские аналоги. Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств. Поддерживаем создание новых программных продуктов", - сказал Мишустин, выступая в пятницу на пленарной сессии Алма-Атинского Digital форума. Он напомнил, что в России создана система центров компетенций, в деятельность которых вовлечены свыше 500 российских компаний. Российский премьер подчеркнул, что в центрах не просто создают замену зарубежным аналогам, а работают над конкурентоспособным продуктом, который в перспективе сможет выйти на международный рынок. "При отборе проектов учитывались возможности их тиражирования, экспортный потенциал, готовность к реализации в других странах. Я абсолютно уверен, что партнерам по Евразийскому экономическому союзу это как минимум будет интересно", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20230202/zanyatost-1849128280.html
https://ria.ru/20230201/sistema-1848829142.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838391182_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d51854e73fa9d112848419f151ca1177.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
10:10 03.02.2023
 
Россия имеет собственные аналоги для иностранного софта, заявил Мишустин

Мишустин: Россия имеет собственные аналоги для около 85 процентов иностранного софта

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Россия имеет собственные аналоги для большинства иностранного софта, идет работа по их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Для большинства иностранного софта - около уже 85% - существуют российские аналоги. Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств. Поддерживаем создание новых программных продуктов", - сказал Мишустин, выступая в пятницу на пленарной сессии Алма-Атинского Digital форума.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 07:33
Россиян больше всего привлекает удаленная занятость, показал опрос
Он напомнил, что в России создана система центров компетенций, в деятельность которых вовлечены свыше 500 российских компаний.
"Разработчики, управленцы, представители деловых кругов и власти объединены общей целью - чтобы на предприятиях было востребованное и удобное программное обеспечение, ничуть не уступающее иностранному. Отобрано почти 200 инициатив. Некоторые готовы к внедрению и уже к масштабированию. Свыше 30 будут реализованы в течение этого и следующего годов", - сообщил Мишустин.
Российский премьер подчеркнул, что в центрах не просто создают замену зарубежным аналогам, а работают над конкурентоспособным продуктом, который в перспективе сможет выйти на международный рынок.
"При отборе проектов учитывались возможности их тиражирования, экспортный потенциал, готовность к реализации в других странах. Я абсолютно уверен, что партнерам по Евразийскому экономическому союзу это как минимум будет интересно", - добавил Мишустин.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 00:51
Эксперты рассказали о лидерстве России в развитии платежных систем
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала