https://ria.ru/20230203/sobaka-1849500299.html

Пес-долгожитель из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса

Пес-долгожитель из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса - РИА Новости, 03.02.2023

Пес-долгожитель из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса

Пес из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:21

2023-02-03T13:21

2023-02-03T13:57

португалия

книга рекордов гиннесса

в мире

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пес из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака.Дату рождения животного подтвердили в португальской правительственной базе питомцев, управляемой национальным союзом ветеринаров. Для его породы, Рафейру ду Алентежу, средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 14 лет. Хозяин пса считает, что причина долголетия Боби заключается в спокойной, умиротворяющей обстановке вдалеке от города. Собака прожила всю жизнь в деревне в округе Лейрия на западе Португалии. Кроме того, у четвероногого особая диета. Питомец всегда ел то же, что и хозяева. Он уточнил, что пса никогда не держали на цепи или на поводке."Боби особенный, потому что смотря на него, вспоминаешь людей, которые были частью нашей семьи и которых, к сожалению, уже нет рядом, таких как мой отец, брат или бабушка и дедушка", — поделился хозяин собаки.Питомец представляет несколько поколений семьи, также подчеркнул мужчина.

https://ria.ru/20210916/samokat-1750253624.html

португалия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

португалия, книга рекордов гиннесса, в мире