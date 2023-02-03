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Пес-долгожитель из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса - РИА Новости, 03.02.2023
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Пес-долгожитель из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса
Пес-долгожитель из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса - РИА Новости, 03.02.2023
Пес-долгожитель из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса
Пес из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:21
2023-02-03T13:57
португалия
книга рекордов гиннесса
в мире
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пес из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака.Дату рождения животного подтвердили в португальской правительственной базе питомцев, управляемой национальным союзом ветеринаров. Для его породы, Рафейру ду Алентежу, средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 14 лет. Хозяин пса считает, что причина долголетия Боби заключается в спокойной, умиротворяющей обстановке вдалеке от города. Собака прожила всю жизнь в деревне в округе Лейрия на западе Португалии. Кроме того, у четвероногого особая диета. Питомец всегда ел то же, что и хозяева. Он уточнил, что пса никогда не держали на цепи или на поводке."Боби особенный, потому что смотря на него, вспоминаешь людей, которые были частью нашей семьи и которых, к сожалению, уже нет рядом, таких как мой отец, брат или бабушка и дедушка", — поделился хозяин собаки.Питомец представляет несколько поколений семьи, также подчеркнул мужчина.
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португалия, книга рекордов гиннесса, в мире
Португалия, Книга рекордов Гиннесса, В мире
13:21 03.02.2023 (обновлено: 13:57 03.02.2023)
 
Пес-долгожитель из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса

Пес-долгожитель Боби из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса, ему более 30 лет

© Фото : Guinness World RecordsСтарейший пес на Земле, записанный в Книге рекордов Гиннесса
Старейший пес на Земле, записанный в Книге рекордов Гиннесса - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : Guinness World Records
Старейший пес на Земле, записанный в Книге рекордов Гиннесса
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пес из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака.
"Боби (дата рождения: 11 мая 1992 года ) — не просто самая старая собака из ныне живущих; он самая старая собака на свете. По состоянию на 1 февраля 2023 года Боби исполнилось 30 лет и 266 дней", — сказано в статье на сайте сборника мировых рекордов и достижений.
Дату рождения животного подтвердили в португальской правительственной базе питомцев, управляемой национальным союзом ветеринаров. Для его породы, Рафейру ду Алентежу, средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 14 лет.
Хозяин пса считает, что причина долголетия Боби заключается в спокойной, умиротворяющей обстановке вдалеке от города. Собака прожила всю жизнь в деревне в округе Лейрия на западе Португалии. Кроме того, у четвероногого особая диета. Питомец всегда ел то же, что и хозяева.
"Выбирая между банкой корма для животных или куском мяса, он, не колеблясь, выбирает нашу еду", — рассказал хозяин.
Он уточнил, что пса никогда не держали на цепи или на поводке.
"Боби особенный, потому что смотря на него, вспоминаешь людей, которые были частью нашей семьи и которых, к сожалению, уже нет рядом, таких как мой отец, брат или бабушка и дедушка", — поделился хозяин собаки.
Питомец представляет несколько поколений семьи, также подчеркнул мужчина.
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