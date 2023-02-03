https://ria.ru/20230203/snigirevka-1849408767.html

Киев репрессирует жителей Снигиревки, получавших гумпомощь от России

Киев репрессирует жителей Снигиревки, получавших гумпомощь от России - РИА Новости, 03.02.2023

Киев репрессирует жителей Снигиревки, получавших гумпомощь от России

Киевский режим проводит репрессии против жителей Снигиревки, получавших гуманитарную помощь от России, а их дома помечают специальными знаками, рассказал РИА... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T04:10

2023-02-03T04:10

2023-02-03T04:54

киев

россия

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 фев - РИА Новости. Киевский режим проводит репрессии против жителей Снигиревки, получавших гуманитарную помощь от России, а их дома помечают специальными знаками, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район, входивший в состав Николаевской области Украины, присоединился к этому региону. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска."В самой Снигиревке сейчас ситуация очень сложная… Продолжаются репрессии против населения… Все, у кого были найдены хотя бы пакеты или какие-нибудь обертки, подтверждающие получение гуманитарной помощи (от России - ред.), они попали в разряд подозреваемых. Дошло до того, что их дома помечены специальными знаками, которые обозначают, что здесь проживают не лояльные Украине граждане. Хотя люди пытались просто выжить", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что российскую гуманитарную помощь регулярно получали около 70% населения Снигиревки. Ранее Барбашов сообщал РИА Новости, что киевские власти возбудили уголовное дело против российской администрации Снигиревки за выдачу продуктов питания и социальных выплат.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под российским контролем находится 75 процентов области, украинские войска контролируют правобережную часть, включая областной центр региона — город Херсон.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность России.

https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849132075.html

https://ria.ru/20230126/liman-1847530355.html

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киев, россия, херсонская область