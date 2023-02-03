https://ria.ru/20230203/snaryad-1849434169.html

Генерал рассказал, что случится с армией Британии в случае войны с Россией

Генерал рассказал, что случится с армией Британии в случае войны с Россией - РИА Новости, 03.02.2023

Генерал рассказал, что случится с армией Британии в случае войны с Россией

В случае прямого военного столкновения с Россией, запасы снарядов в британской армии кончатся за один день, заявил генерал сэр Ричард Бэрронс в статье для The... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:13

2023-02-03T10:13

2023-02-03T11:56

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ричард бэрронс

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В случае прямого военного столкновения с Россией, запасы снарядов в британской армии кончатся за один день, заявил генерал сэр Ричард Бэрронс в статье для The Sun.Бывший командующий объединенными силами Великобритании уверен, что к такому положению привело распределение госбюджета не в пользу Министерства обороны.Кроме того, генерал заметил, что британская армия испытывает и кадровый голод. За прошлый год только половина личного состава прошла базовые учения на уровне роты в подразделениях численностью около ста человек, и почти никто не проходил учений на более высоких уровнях, резюмировал военный.Несколькими днями ранее глава Минобороны Великобритании признал, что вооруженные силы страны отстают от сопоставимых армий других государств и требуют вложений. В свою очередь, глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд подтвердил, что армия действительно находится в плачевном состоянии и морально устарела.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230202/ssha-1849291471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, великобритания, украина, ричард бэрронс, нато