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Генерал рассказал, что случится с армией Британии в случае войны с Россией
Генерал рассказал, что случится с армией Британии в случае войны с Россией - РИА Новости, 03.02.2023
Генерал рассказал, что случится с армией Британии в случае войны с Россией
В случае прямого военного столкновения с Россией, запасы снарядов в британской армии кончатся за один день, заявил генерал сэр Ричард Бэрронс в статье для The... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:13
2023-02-03T10:13
2023-02-03T11:56
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В случае прямого военного столкновения с Россией, запасы снарядов в британской армии кончатся за один день, заявил генерал сэр Ричард Бэрронс в статье для The Sun.Бывший командующий объединенными силами Великобритании уверен, что к такому положению привело распределение госбюджета не в пользу Министерства обороны.Кроме того, генерал заметил, что британская армия испытывает и кадровый голод. За прошлый год только половина личного состава прошла базовые учения на уровне роты в подразделениях численностью около ста человек, и почти никто не проходил учений на более высоких уровнях, резюмировал военный.Несколькими днями ранее глава Минобороны Великобритании признал, что вооруженные силы страны отстают от сопоставимых армий других государств и требуют вложений. В свою очередь, глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд подтвердил, что армия действительно находится в плачевном состоянии и морально устарела.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, великобритания, украина, ричард бэрронс, нато
В мире, Россия, Великобритания, Украина, Ричард Бэрронс, НАТО
10:13 03.02.2023 (обновлено: 11:56 03.02.2023)
Генерал рассказал, что случится с армией Британии в случае войны с Россией
Генерал Бэрронс: британские снаряды кончатся за день в случае войны с Россией
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
В случае прямого военного столкновения с Россией, запасы снарядов в британской армии кончатся за один день, заявил генерал сэр Ричард Бэрронс в статье для The Sun
.
Бывший командующий объединенными силами Великобритании уверен, что к такому положению привело распределение госбюджета не в пользу Министерства обороны.
"Чтобы перестроить армию, чтобы она могла справиться с внезапным нападением России, потребуется дополнительно три миллиарда фунтов стерлингов в этом году и каждый год в течение следующих десяти лет", — посетовал Бэрронс.
Кроме того, генерал заметил, что британская армия испытывает и кадровый голод. За прошлый год только половина личного состава прошла базовые учения на уровне роты в подразделениях численностью около ста человек, и почти никто не проходил учений на более высоких уровнях, резюмировал военный.
Несколькими днями ранее глава Минобороны Великобритании признал, что вооруженные силы страны отстают от сопоставимых армий других государств и требуют вложений. В свою очередь, глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд подтвердил, что армия действительно находится в плачевном состоянии и морально устарела.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.